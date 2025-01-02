Боді-стрінги і підбори: Б'янка Цензорі вигуляла нове нескромне вбрання (фото)

Каньє Вест і Б'янка Цензорі разом відзначили новий рік подалі від своїх родичів.

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Дружина 47-річного американського репера Каньє Веста Бьянка Цензорі, якій днями виповниться 30 років, вигуляла черговий аутфіт, що, за її мірками, вийшов ще досить скромним. В Instagram на сторінці Yeezy Mafia з'явилося кілька фотографій дівчини, де вона позує в новорічному вбранні.

Для зустрічі 2025 року вона обрала чорне оксамитове боді-стрінги на тонких бретелях. Вона доповнила образ чорними зі сріблястим переливом колготками і чорними туфлями на підборах.

Її чоловік позував поруч у білій футболці та такого ж кольору широких спортивних штанях.

Пара посміхалася і виглядала вельми задоволеною життям на селфі, попри недавні чутки про їхнє прийдешнє розлучення.

На іншому знімку Б'янка з білими локонами зображена практично голою. Груди і область бікіні у неї просто заклеєні коричневим скотчем, утворюючи щось на зразок мікрокупальника. Каньє традиційно одягнений з ніг до голови.

Поки Каньє і Б'янка живуть своє найкраще життя, колишня дружина репера Кім Кардаш'ян не раз скаржилася, що Вест місяцями не бачить своїх дітей. За її словами, востаннє він відвідував дітей у вересні.

На Новий рік Кім влаштувала фотосесію з усіма чотирма дітьми. Свою шестирічну доньку Чикаго зірка вбрала в шкіряну сукню. Вона обрала схожий ансамбль, але тільки більш приталений і довгий.

Кардаш'ян подала на розлучення з чоловіком у лютому 2021 року, якраз перед сьомою річницею весілля пари. У березні 2022 року Кім стала офіційно вільною. На той момент у неї був бурхливий роман із зіркою SNL, коміком Пітом Девідсоном. Остаточну крапку в розлученні поставили в листопаді 2023 року, і Каньє погодився платити $200 тисяч як аліменти.

Місяць потому музикант пов'язав себе узами шлюбу з Б'янкою Цензорі. Подейкували, що в грудні 2024-го він збирався оновити шлюбні клятви, влаштувавши "голе" весілля.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі з'явилася на вулиці в дуже незвичному образі.