Зірку соцмереж висміяли за появу на сімейній вечері у "ковдрі" за $9 тисяч (фото)

Блогерці Бріґетт Фелунг дуже сподобалося її вбрання, однак коментатори у TikTok були менш позитивно налаштованими.

Інфлюенсерку розкритикували за надто відверте вбрання до Дня подяки. 27-річна Бріґетт Фелунг з Нью-Йорка (США) з'явилася на святковій сімейній вечері у "сукні-ковдрі" ручної в'язки вартістю $9 тисяч (близько 375 тис. грн). Блогерка показала свій епатажний образ у серії TikTok, чим викликала вельми неоднозначну реакцію.

"Це вбрання, наче у Барбі на вершині торта. Зустрічає дівчинку-християнку! Я просто не можу пережити, наскільки це круто. Коли побачила це, то відразу подумала: "Так, якраз на День подяки", — каже у кадрі Фелунг.

Щоб доповнити свій образ, жінка одягла білу хутряну шапку, рукавички й пару срібних сережок. "А моя сім'я буде у джинсах, народ!" — підписала вона кліп.

У наступному відео під назвою "Бідолашна дитина розгубилася" Бріґетт з'являється на День Подяки в епатажному вбранні, тоді як решта членів родини й справді одягнені повсякденно — у джинси та сорочки. Маленький хлопчик сідає на диван поруч з Фелоун і запитує: "Можна мені ковдру?". Та відповідає: "О, любий, це не ковдра, а моя нова сукня".

Хоча блогерці дуже сподобалося її вбрання, коментатори у TikTok були менш позитивно налаштованими.

"9 тисяч за ковдру — це божевілля!", — написав один з учасників обговорення;

"Гей, у мене є така сама ковдра, як ця", — пожартував інший;

Наступний додав: "Ви могли б просто вирізати дірку в ковдрі";

"Я не часто це кажу, але… Дівчинко, у тебе забагато грошей", — зазначив наступний юзер.

Однак є й схвальні відгуки:

"Красуня";

"Тобі дуже личить ця сукня";

"Просто найкраща!";

"Нікого не слухай, дуже гарно!".

Усі відео Бріґетт Фелоун про сукню до Дня подяки зібрали понад 4 мільйонів переглядів, безліч коментарів, репостів, вподобайок та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.

А от американська модниця Тимеші Тріггс з Огайо (США) власноруч зв’язала гачком свою весільну сукню, виготовила смокінг для коханого на ім’я Скотт, а також зшила вбрання для найближчих подруг. На все про все у неї пішло 30 днів "без сну".