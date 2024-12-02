Звезду соцсетей высмеяли за появление на семейном ужине в "одеяле" за $9 тысяч (фото)

Блогерше Бригетт Фелунг очень понравился ее наряд, однако комментаторы в TikTok были менее позитивно настроены.

Инфлюенсершу раскритиковали за слишком откровенный наряд ко Дню благодарения. 27-летняя Бригетт Фелунг из Нью-Йорка (США) появилась на праздничном семейном ужине в "платье-одеяле" ручной вязки стоимостью $9 тысяч (около 375 тыс. грн). Блогерша показала свой эпатажный образ в TikTok, чем вызвала весьма неоднозначную реакцию.

"Этот наряд, как у Барби на вершине торта. Встречает девочку-христианку! Я просто не могу пережить, насколько это круто. Когда увидела это, то сразу подумала: "Да, как раз на День благодарения", — говорит в кадре Фелунг.

Чтобы дополнить свой образ, женщина надела белую меховую шапку, перчатки и пару серебряных сережек. "А моя семья будет в джинсах, народ!" — подписала она клип.

В следующем видео под названием "Бедный ребенок растерялся" Бригетт появляется на День Благодарения в эпатажном наряде, в то время как остальные члены семьи действительно одеты повседневно — в джинсы и рубашки. Маленький мальчик садится на диван рядом с Фэлоун и спрашивает: "Можно мне одеяло?". Та отвечает: "О, дорогой, это не одеяло, а мое новое платье".

Хотя блогерше очень понравился ее наряд, комментаторы в TikTok были менее позитивно настроены.

"9 тысяч за одеяло — это безумие!", — написал один из участников обсуждения;

"Эй, у меня есть такое же одеяло, как это", — пошутил другой;

Следующий добавил: "Вы могли бы просто вырезать дырку в одеяле";

"Я не часто это говорю, но... Девочка, у тебя слишком много денег", — отметил следующий юзер.

Однако есть и положительные отзывы:

"Красавица";

"Тебе очень идет это платье";

"Ты просто лучшая!";

"Никого не слушай, очень красиво!".

Все видео Бригетт Фелоун о платье ко Дню благодарения собрали более 4 миллионов просмотров, множество комментариев, репостов, лайков и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что гости свадьбы раскритиковали жениха за наряд, который он надел на собственную свадьбу, назвав его выбор "отвратительным" и "депрессивным". Некоторые юзеры даже пошутили, что невеста, видимо, годами умоляла безынициативного возлюбленного жениться и привела под венец, поставив ультиматум.

А вот американская модница Тимеши Триггс из Огайо (США) собственноручно связала крючком свое свадебное платье, изготовила смокинг для любимого по имени Скотт, а также сшила наряды для ближайших подруг. На все про все у нее ушло 30 дней "без сна".