Жінка показала прекрасне життя в машині: які небезпеки побачили люди (відео)

У мінібудиночку на колесах жінка помістила повноцінне ліжко і телевізор, свідчить відео в TikTok. Водночас люди цікавляться, чи не боїться вона незнайомців, які увірвуться через вікно.

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Коли у однієї з користувачок TikTok завершується робочий час, їй не потрібно сідати в метро чи на автобус, товктись серед тисяч людей, щоб повернутись додому та відпочити. Після роботи жінка виходить на стоянку авто, сідає в кабіну і, навіть не завівши мотор, опиняється вдома. У кабіні — все, що знадобиться мініатюрній власниці, аби в спокої та затишку провести вечір та ніч. Кадри з життям у кімнаті на колесах власниця смішної домівки опублікувала у соцмережі.

Відео опублікувала користувачка TikTok з ніком liyasalina. Запис з'явився у мережі 11 грудня. У короткому підписі жінка запропонувала подивитись, як вона проводить вечір після роботи, при цьому не потрібно кудись їхати: її дім — це авто на стоянці. Де саме живе авторка відео, не ясно, але вона поставила теґ — — Лос-Анджелес. У короткому хвилинному ролику — кадри життя у міні-домі. Спершу власниця сідає в кабіну, зачинається, затуляє фіранками вікна. Після цього розкладає міні-столик, поруч ставить міні-відро для сміття і починає вечеряти: спершу перекус снеками, потім — овочі, рис, м'ясо, придбані в сусідньому магазині. Далі все зайве складається, натомість розгортається кілька матраців: жінка їсть десерт і дивиться телевізор у повному затишку та спокої.

"Одного разу в моєму міні-будиночку. Я поклала сюди подушки, це моя улюблена кімната. Я розстеляю ліжко, дивлюся фільм. Спробуйте це", — говорить власниця міні-дому на колесах.

Смішний дім — відгуки у соцмережах

Під дописом Liya Salina з'явилось майже 2,5 тис. коментарів протягом п'яти днів. Серед іншого, люди не могли зрозуміти, як вирішується питання з вбиральнею та миттям у душі. Щодо вбиральні дівчина пояснила, що використовує громадський туалет. Щодо миття — іде на заправку. Також коментатори припустили, що для нормального очищення тіла можна скористатись громадською лазнею, або записатись в фітнес-клуб і ходити туди митись, або купити абонемент на цілий рік у басейн.

Інша проблема — глядачі не помітили шафи для одягу. Авторка відео не уточнила, як вона розв'язує це питання. Тож люди відшукали власні пояснення: у валізі на даху, на ній самій, "запхнула в подушки". Ще одне уточнення, що на відео — все ж машина, а не міні-дім: у неї є кермо, яке власниця ховає під сидіння.

Також глядачі цікавились безпекою: сумнівались, що ночувати у машині безпечно. Авторка відео не пояснила, чи вламувались до неї зловмисники. Водночас, у коментарях згадали, як у одному з попередніх записів вона показала, як посеред ночі відкрила вікна кабіни і переночувала спокійно. З іншого боку, дехто зауважив, що ось так зараз виглядають безпритульні.

"Це не міні-будиночок, це триколісний велосипед. Я знайшла будинок, який можу собі дозволити. Як це працює, коли ти приводиш хлопця додому весело провести час? Дуже мило, але ні", — писали коментатори під відео Лії.

Смішний дім - коментар про безпритульність та безпеку Фото: Скриншот Смішний дім - коментар про душ та вбиральню Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші смішні домівки. Наприклад, жителька Британії відкрила у одній з кімнат курорт для котів. У рекламному оголошенні вона повідомила, що вартість послуги — до 10 фунтів (400 грн). За ці гроші тварину погодують, пограються, погуляють у "п'ятизірковому" котячому готелі, гарантує власниця.

Нагадуємо, у Британії за 1,6 млн фунтів стерлінгів продавали будинок, в якому стіни оздоблені розетками для вмикання приладів.