Женщина показала прекрасную жизнь в машине: какие опасности увидели люди (видео)

В мини-домике на колесах женщина поместила полноценную кровать и телевизор, свидетельствует видео в TikTok. В то же время люди интересуются, не боится ли она незнакомцев, которые ворвутся через окно.

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Когда у одной из пользовательниц TikTok завершается рабочее время, ей не нужно садиться в метро или на автобус, толкаться среди тысяч людей, чтобы вернуться домой и отдохнуть. После работы женщина выходит на стоянку авто, садится в кабину и, даже не заведя мотор, оказывается дома. В кабине — все, что понадобится миниатюрной владелице, чтобы в спокойствии и уюте провести вечер и ночь. Кадры с жизнью в комнате на колесах владелица смешного дома опубликовала в соцсети.

Видео опубликовала пользовательница TikTok с ником liyasalina. Запись появилась в сети 11 декабря. В короткой подписи женщина предложила посмотреть, как она проводит вечер после работы, при этом не нужно куда-то ехать: ее дом — это авто на стоянке. Где именно живет автор видео, не ясно, но она поставила тег — Лос-Анджелес. В коротком минутном ролике — кадры жизни в мини-доме. Сначала владелица садится в кабину, закрывается, закрывает занавесками окна. После этого раскладывает мини-столик, рядом ставит мини-ведро для мусора и начинает ужинать: сначала перекус снеками, потом — овощи, рис, мясо, приобретенные в соседнем магазине. Далее все лишнее складывается, взамен разворачивается несколько матрасов: женщина ест десерт и смотрит телевизор в полном уюте и спокойствии.

"Однажды в моем мини-домике. Я положила сюда подушки, это моя любимая комната. Я расстилаю кровать, смотрю фильм. Попробуйте это", — говорит владелица мини-дома на колесах.

Смешной дом — отзывы в соцсетях

Под сообщением Liya Salina появилось почти 2,5 тыс. комментариев в течение пяти дней. Среди прочего, люди не могли понять, как решается вопрос с уборной и мытьем в душе. Относительно уборной девушка объяснила, что использует общественный туалет. Относительно мытья — идет на заправку. Также комментаторы предположили, что для нормального очищения тела можно воспользоваться общественной баней, или записаться в фитнес-клуб и ходить туда мыться, или купить абонемент на целый год в бассейн.

Другая проблема — зрители не заметили шкафа для одежды. Автор видео не уточнила, как она решает этот вопрос. Поэтому люди нашли собственные объяснения: в чемодане на крыше, на ней самой, "запихнула в подушки". Еще одно уточнение, что на видео — все же машина, а не мини-дом: у нее есть руль, который владелица прячет под сиденье.

Также зрители интересовались безопасностью: сомневались, что ночевать в машине безопасно. Автор видео не объяснила, вламывались ли к ней злоумышленники. В то же время, в комментариях вспомнили, как в одной из предыдущих записей она показала, как посреди ночи открыла окна кабины и переночевала спокойно. С другой стороны, некоторые заметили, что вот так сейчас выглядят бездомные.

"Это не мини-домик, это трехколесный велосипед. Я нашла дом, который могу себе позволить. Как это работает, когда ты приводишь парня домой весело провести время? Очень мило, но нет", — писали комментаторы под видео Лии.

Смешной дом — комментарий о беспризорности и безопасности Фото: Скриншот Смешной дом — комментарий о душе и уборной Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других смешных домах. Например, жительница Британии открыла в одной из комнат курорт для котов. В рекламном объявлении она сообщила, что стоимость услуги — до 10 фунтов (400 грн). За эти деньги животное покормят, поиграют, выгуляют в "пятизвездочном" кошачьем отеле, гарантирует владелица.

Напоминаем, в Британии за 1,6 млн фунтов стерлингов продавали дом, в котором стены украшены розетками для включения приборов.