Відпочинок за 400 гривень: британка відкрила "п'ятизірковий" готель для гризунів (фото, відео)

Власники гризунів можуть сплатити 8-10 фунтів і залишити тварин у "п'ятизіркових" клітках, розповіли журналісти. Хазяйка "номерів" у готелі для гризунів гарантує, що догляне за ними, поки люди відпочивають на курорті.

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Британка, власниця п'ятьох мишенят, вирішила допомогти людям, які приїжджають на курорт і хотіли б зробити щось приємне для домашніх гризунів. Тому вона відкрила спеціальний готель, у якому можна залишити улюбленців, поки їх власники розважаються. Жінка гарантує, що тварини будуть нагодовані, житимуть у комфортних умовах і матимуть розваги. Вартість такої послуги цілком доступна. Про особливості нової бізнес-ідеї розповіли на порталі Mirror.

Журналісти зацікавились вигадкою 38-річної британки Ліан Брайдон (Leanne Brydon), яка у місті Блекпул (графство Ланкашир на західному узбережжі Великої Британії), відкрила "п'ятизірковий" готель для тварин Arlo's Ratty Hotel. Жінка з шестирічного віку мала вдома домашніх мишей та у якийсь момент помітила, що не може подорожувати, бо нікому за ними доглядати. Припустивши, що така потреба є у інших власників гризунів, вона запропонувала нову послугу. Суть послуги полягає у тому, що в її домі у задній кімнаті стоїть двоповерхова клітка з усіма зручностями для тварин. Їх тут нагодують, розважать іграшками, простежать, щоб все було гаразд, розповіли на порталі.

На фото показали мишенят, які розважаються у спеціальних пристосуваннях для гризунів. Жінка запевнила, що вони мають можливість "вільного вигулу", а вона досить кваліфікована, щоб розпізнати ознаки хвороб.

Курйоз в Британії - машинка для гризунів Фото: Mirror Курйоз в Британії - мешканец готелю для гризунів Фото: Mirror

"У мене є велика клітка, яка така ж висока, як я, і її можна розділити навпіл. Тож я можу мати групу у верхній частині клітки та групу в нижній частині, і я відчуваю, що вони тут як гості", — навели журналісти слова Ліан.

Ліан розповіла сумну історію про власне мишеня на ім'я Арно. Як з'ясувалось, якогось дня їй довелось ненадовго покинути дім і за гризуном доглядав знайомий. Він годував і напував тварину, чистив клітку, але не помітив ознак хвороби. Коли жінка повернулась, то побачила, що Арно погано почувається і його довелось рятувати. На честь мишеняти вона і назвала готель. У перші ж дні до неї звернулась жінка, якій було ні з ким лишити домашнього улюбленця — так і почалась її справа.

Курйоз в Британії - клітка у готелі для гризунів Фото: Mirror Курйоз в Британії - розваги у готелі для гризунів Фото: Mirror

Курйоз у Британії — як працює готель для гризунів

На сторінці Arlo's Ratty Hotel можна дізнатись умови перебування в готелі. Як з'ясовується, перебування протягом доби коштує від 8 до 10 фунтів стерлінгів (400-500 грн по курсу НБУ). При цьому власники можуть привезти власний корм та воду, або доплатити за той, який купують у закладі.

В Facebook на сторінці медіа Lytham St Annes Express відшукалось відео, зняте у одному з номерів Arlo's Ratty Hotel. Користувачі соцмережі схвально поставились до ідеї Раян, свідчать коментарі під новиною про готель. Хтось попередив, що головне не пускати туди котів, хтось назвав це "фантастичним". Хтось жартував про кількість щурів у курортному місті.

"У Блекпулі тисячі пацюків, це місце буде повне в найкоротші терміни, лол", — написав дописувач.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші курйозні ситуації у Британії. Наприклад, у травні у соцмережах відреагували на квартиру за 1 тис. фунтів, меншу за деякі тюремні камери. Крім того, влітку 2024 року сталась ще одна пригода, під час якої відвідувачі бару втекли, не сплативши за їжу та напої кошти, еквівалентні 15 тис. грн.