Спроба перевороту: улюблений курорт зірок Голлівуду перетворився на місто-привид (фото)

Розграбовані магазини та зруйновані будівлі роблять колись улюблене американськими зірками місто схожим скоріше на декорації до фільму жахів, аніж на акуратний і охайний курорт.

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Вароша, розташована в південному кварталі кіпрського міста Фамагуста, колись була місцем, куди приїжджали відпочивати такі знаменитості, як Елізабет Тейлор. Тепер це улюблене місце відпочинку голлівудських зірок перетворилося на похмуре місце для "темного" туризму. Про це пише Daily Star.

Після вторгнення Туреччини на Північний Кіпр 20 липня 1974 р. частина курортного міста перетворилася з місця, де варто побувати, на справжнє місто-привид.

Спроба перевороту, здійснена грецькою хунтою за п'ять днів до цього, спровокувала конфлікт, і турецькі війська, які прорвалися на острів, змусили 180 тисяч греків-кіпріотів покинути його північну частину. На їхньому місці виник Північний Кіпр — країна, яку визнає тільки Туреччина, оскільки саме їхні громадяни заселили міста і селища, що звільнилися.

Вароша так і залишилася містом-примарою, колись оточеним військовими, яке опинилося в історичній пастці.

Курорт більше не є улюбленим місцем відпочинку знаменитостей Фото: Daily Star

"Вароша від самого початку замислювалася як розмінна монета. Насправді під час переговорів кіпрсько-турецька сторона тричі пропонувала різні поступки, найпоширенішою з яких було те, що вони хотіли відкрити порт Фамагусти, а також аеропорт Ерджан для міжнародних перевезень", — сказав професор історії та міжнародних відносин Університету Нікосії Хуберт Фаустманн у бесіді з Express.

2020 року Північний Кіпр ухвалив рішення знову відкрити місто для туристів, але там, де раніше збиралися кінозірки, тепер з'явився новий тип туристів.

"Ділянка опинилася в лідерах за темним туризмом, тому почали відкривати певні частини Вароші, і тепер це туристичний об'єкт з екскурсіями, з електронними велосипедами, автомобілями та кав'ярнями. Це місце використовується як туристичний об'єкт, як пам'ятка, до того ж до 1974 року туди не повернувся жоден житель. Вона змінилася в тому сенсі, що вона відкрита для відвідування, але не відкрита для повернення", — заявив професор Фаустманн.

У 2020 році Північний Кіпр ухвалив рішення знову відкрити місто для туристів Фото: колаж Фокус

Розграбовані магазини та зруйновані будівлі роблять місто скоріше схожим на декорації до фільму жахів, аніж на акуратний і охайний курорт.

"Те, що тут сталося, викликає величезний гнів. Туреччина скоїла величезний злочин. Сьогодні ми знову переживаємо той самий злочин. Таке враження, що вони проводять розтин, а туристи приїжджають, щоб стати свідками цього. Це ганьба, ганьба для людства", — розповів 53-річний Костантінідес, один із тих, хто жив у цьому кварталі, газеті Independent:

Раніше Фокус повідомляв, що на борту затонулого корабля знайдено 400-річні артефакти. У 2021 році водолази досліджували нерівності на дні річки, зробили фотографії та визначили, що загадковий об'єкт є старим затонулим німецьким судном, усередині якого знаходився цінний вантаж. Знахідка корабля була результатом чистого збігу.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.