Попытка переворота: любимый курорт звезд Голливуда превратился в город-призрак (фото)

Разграбленные магазины и разрушенные здания делают некогда любимый американскими звездами город похожим скорее на декорации к фильму ужасов, чем на аккуратный и опрятный курорт.

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Вароша, расположенная в южном квартале кипрского города Фамагуста, когда-то была местом, куда приезжали отдыхать такие знаменитости, как Элизабет Тейлор. Теперь это излюбленное место отдыха голливудских звезд превратилось в мрачное место для "темного" туризма. Об этом пишет Daily Star.

После вторжения Турции на Северный Кипр 20 июля 1974 г. часть курортного города превратилась из места, где стоит побывать, в настоящий город-призрак.

Попытка переворота, предпринятая греческой хунтой за пять дней до этого, спровоцировала конфликт, и турецкие войска, прорвавшиеся на остров, заставили 180 тысяч греков-киприотов покинуть его северную часть. На их месте возник Северный Кипр — страна, которую признает только Турция, поскольку именно их граждане заселили освободившиеся города и поселки.

Вароша так и осталась городом-призраком, некогда оцепленным военными и оказавшимся в исторической ловушке.

Курорт больше не является любимым местом отдыха знаменитостей Фото: Daily Star

"Вароша с самого начала задумывалась как разменная монета. На самом деле в ходе переговоров кипрско-турецкая сторона трижды предлагала различные уступки, наиболее распространенной из которых было то, что они хотели открыть порт Фамагусты, а также аэропорт Эрджан для международных перевозок", — сказал профессор истории и международных отношений Университета Никосии Хуберт Фаустманн в беседе с Express.

В 2020 году Северный Кипр принял решение вновь открыть город для туристов, но там, где раньше собирались кинозвезды, теперь появился новый тип туристов.

"Участок оказался в лидерах по темному туризму, поэтому начали открывать определенные части Вароши, и теперь это туристический объект с экскурсиями, с электронными велосипедами, автомобилями и кофейнями. Это место используется как туристический объект, как достопримечательность, причем до 1974 года туда не вернулся ни один житель. Она изменилась в том смысле, что она открыта для посещения, но не открыта для возвращения", — заявил профессор Фаустманн.

В 2020 году Северный Кипр принял решение вновь открыть город для туристов Фото: коллаж Фокус

Разграбленные магазины и разрушенные здания делают город скорее похожим на декорации к фильму ужасов, чем на аккуратный и опрятный курорт.

"То, что здесь произошло, вызывает огромный гнев. Турция совершила огромное преступление. Сегодня мы снова переживаем то же самое преступление. Такое впечатление, что они проводят вскрытие, а туристы приезжают, чтобы стать свидетелями этого. Это позор, позор для человечества", — рассказал 53-летний Костантинидес, один из тех, кто жил в этом квартале, газете Independent:

Ранее Фокус сообщал, что на борту затонувшего корабля найдены 400-летние артефакты. В 2021 году водолазы исследовали неровности на дне реки, сделали фотографии и определили, что загадочный объект является старым затонувшим немецким судном, внутри которого находился ценный груз. Находка корабля была результатом чистого совпадения.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.