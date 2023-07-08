Знак короны: на борту затонувшего корабля найдены 400-летние артефакты (фото)

В 2021 году водолазы исследовали неровности на дне реки, сделали фотографии и определили, что загадочный объект является старым затонувшим немецким кораблем, внутри которого находился ценный груз. Находка судна была результатом чистого совпадения.

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Власти города Любек сообщили, что на дне реки Траве было найдено затонувшая судно XVII века с древними артефактами внутри. Среди хорошо сохранившихся находок были 400-летняя бутылка ликера, столовые приборы и кожаная сумка. Об этом пишет Miami Herald.

По словам городских властей, находка "удивительного" судна была результатом чистого совпадения.

В 2020 году во время планового измерения реки Траве, которая протекает по северу Германии и впадает в Балтийское море, была обнаружена неровность на дне. В 2021 году водолазы исследовали местность, сделали фотографии и определили, что загадочный объект является старым затонувшим кораблем.

Обнажив корпус судна с помощью подводного вакуума, водолазы в июне приступили к спасению груза, который покоится под водой на глубине около 36 футов. Среди содержимого были столовые приборы, кости животных, кожаная сумка, бутылка вина и 20 бочек негашеной извести — химического соединения, используемого в строительстве.

Необычная бутылка из-под ликера, на которой была изображена корона и слово "LONDN" Фото: Yahoo.News

Также была найдена необычная бутылка из-под ликера, на которой была изображена корона и слово "LONDN", что указывает на то, что она, скорее всего, была изготовлена за сотни миль в Англии. В маленькой однобокой емкости, вероятно, когда-то хранился ликер от производителя из Лондона.

Построенное из дуба, сосны и бука торговое судно, по-видимому, было флютом, моделью грузового судна, которое способствовало торговле в Ганзейском союзе.

Модель парусного судна Fluyt Фото: Yahoo.News

Ганзейский союз был торговой конфедерацией с центром на территории современной северной Германии, говорится в публикации Гейдельбергского университета от 2022 года. Группа доминировала в торговле региона, иногда участвовала в военных завоеваниях, со времен Средневековья до распада лиги в 1669 году.

Что стало причиной крушения торгового судна, остается загадкой, но обугленная древесина, найденная среди обломков, позволяет предположить, что пожар мог нанести некоторый ущерб. В течение следующих нескольких месяцев водолазы продолжат спасать грузы и части корпуса судна, которые в противном случае могли быть унесены сильным течением реки и потеряны для истории.

Также сообщалось, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.

Также сообщалось, что серия стихийных бедствий превратила любимое место туристов в город-призрак. В пустыне Калифорнии расположен город, который на протяжении десятилетий оставался практически пустым. Однако в начале 2010 года он превратился из апокалиптической пустоши в произведение искусства.