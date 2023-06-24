Новая жизнь: серия стихийных бедствий превратила любимое место туристов в город-призрак

В пустыне Калифорнии расположен город, который на протяжении десятилетий оставался практически пустым. Однако в начале 2010 года он превратился из апокалиптической пустоши в произведение искусства.

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Большинство жителей города, известного как Бомбей-Бич (США), покинули его в 1970-х годах после того, как в результате серии экологических катастроф он стал почти непригодным для жизни. Об этом пишет The Insider.

Издание отмечает, что до этого можно было с уверенностью сказать, что Бомбей-Бич процветал. Основанный в начале 1920-х годов, город расположился на берегу моря Солтон, водоема, образовавшегося случайно в начале 20 века, когда ирригационная система реки Колорадо затопила эту территорию.

Масса людей стала стекаться в Бомбей-Бич, чтобы насладиться всем, что могла предложить его нетронутая береговая линия. Однако золотым годам не суждено было продлиться долго. Пережив разрушительные наводнения и повышение уровня соли, медленно уничтожающее морскую жизнь, Бомбей-Бич превратился в город-призрак, тень своего идиллического прошлого.

Но на этом история не заканчивается. В начале 2010-х годов жизнь вернулась в Бомбей-Бич — благодаря искусству.

Серия стихийных бедствий сделала ландшафт практически непригодным Фото: David McNew

В период своего расцвета Бомбей-Бич, как говорят, принимал до полумиллиона посетителей каждый год. Приезжающие наслаждались такими развлечениями, как катание на водных лыжах, рыбалка и яхтинг. Он был настолько популярен, что даже несколько известных лиц — Фрэнк Синатра, The Beach Boys, Сонни Боно и другие — были замечены там.

Но все это закончилось в 1970-х годах после того, как серия стихийных бедствий сделала ландшафт практически непригодным. В результате наводнения, вызванного ураганом Кэтлин в 1976 году, предприятия, расположенные ближе всего к береговой линии в Бомбей-Бич, были закрыты. Жители, проживавшие в домах, расположенных близко к воде, также были вынуждены переселиться.

Около 230 человек до сих пор живут в городе. В начале 2010-х годов они начали делить его с группами творческих людей, которые приходили на Бомбей-Бич, чтобы создавать там произведения искусства.

В начале 2010-х годов жизнь вернулась в Бомбей-Бич — благодаря искусству. Фото: David McNew

В 2015 году режиссер Тао Русполи стал одним из основателей Биеннале Бомбей Бич, ежегодного праздника искусства, на котором художники превращают останки города в причудливые инсталляции. Согласно официальному руководству фестиваля, Биеннале в Бомбей-Бич — это "инструмент, чтобы усилить в значительной степени неизвестный и игнорируемый экологический кризис, которым является море Солтон".

Среди наиболее впечатляющих арт-инсталляций последних лет — массив разноцветных раскрашенных телевизоров всех размеров, размещенных вокруг растрепанного трейлера. В других работах упоминаются золотые годы Бомбей Бич и обращается внимание на то, как экологическая катастрофа изменила ландшафт.

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