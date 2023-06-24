Особая связь: "королевская" деревня, в которой никто не беспокоит семью монархов (фото)

Красивая деревня находится всего в нескольких милях от летней резиденции королевской семьи площадью 50 000 акров, на которой расположено около 150 зданий. Местные жители всегда уважали частную жизнь монархов и не донимали их постоянным вниманием.

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Каждое лето королевская семья совершает ежегодное посещение замка Балморал на севере Шотландии, который принцесса Евгения однажды назвала "самым красивым местом в мире". Об этом пишет Daily Express.

Племянница короля Чарльза, снимаясь в 2016 году в документальном фильме ITV "Наша королева в девяносто лет", описала жизнь королевской семьи как "подобие нормальной жизни в летней резиденции".

"Прогулки, пикники, собаки — много собак, всегда есть собаки — и люди, которые постоянно приходят и уходят. Это прекрасное место для бабушки и дедушки, для нас, чтобы приехать и увидеть их там, наверху, где есть простор для дыхания и бега", — сказала она.

Красивая деревня Баллатер в Абердиншире находится всего в нескольких милях от летней резиденции королевской семьи площадью 50 000 акров, на которой расположено около 150 зданий. Именно там монархи наслаждаются временем, проведенным вдали от их обязанностей и постоянного внимания. Местные жители уважают их частную жизнь и не донимают пристальными взглядами.

Особая связь деревни с королевской семьей началась еще во времена королевы Виктории Фото: Daily Express

Особая связь деревни с королевской семьей началась еще во времена королевы Виктории, а после смерти королевы Елизаветы в сентябре прошлого года ее гроб проехал через Баллатер, где некоторые из 1400 жителей вышли почтить ее память.

Дэвид Коббан, родившийся и выросший в этой красивой деревне и который владеет магазином Brakeley Gift Room, неоднократно встречался с королем Чарльзом. 57-летний мужчина, который живет на окраине, сказал, что жители района "привыкли" видеть новых короля и королеву на улицах. Он назвал королевскую семью скорее "соседями" и "членами общества", чем одними из самых известных людей в мире.

"Для нас они просто члены нашего общества, и я знаю, что это звучит странно, но они соседи для многих людей, которые знают их уже несколько поколений. Чарльз приезжает сюда с самого детства, поэтому он знает местность так же хорошо, как и многие другие здесь", — сказал Дэвид.

Король Чарльз ІІІ посетит Баллатерские горные игры в 2019 году Фото: Daily Express

Новый монарх недавно посетил этот район за месяц до своей коронации. Он и Камилла были замечены выходящими из церкви Crathie Kirk после службы.

Королевская семья поддерживает "постоянный контакт" с деревней, объяснил Дэвид Коббан. По его словам, это уединенное место, где члены семьи монархов могут гулять по своему усмотрению, наслаждаясь "уникальной свободой", которую им здесь предоставляют.

"Мы все испытываем здоровое уважение к тому факту, что они относятся к Балморалу с большой любовью, мы признаем это и надеемся, что мы обеспечим им условия, в которых они смогут наслаждаться", — добавил местный бизнесмен.

Издание отмечает, что король и королева не единственные члены семьи, которые чувствуют себя достаточно комфортно в Баллатере. Принцесса Уэльская также любит погулять по улицам "королевской" деревни.

Ранее Фокус писал, что миллионер пожаловался на дорогую недвижимость. Курсат Йылдырым уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в первый месяц после победы в конкурсе.

Также сообщалось, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.