Новый тренд: женщина сделала из грузового контейнера стильный и просторный дом (видео)

Крошечный дом, по словам Тэмми, "раскладывается, как книга". Его стены, крыша и пол трансформируются, превращая компактную конструкцию в полноценное жилье со всеми удобствами.

Британка Тэмми удивила пользователей сети, превратив грузовой контейнер, купленный на AliExpress, в стильный и просторный дом. На сборку жилья у нее ушло всего несколько часов. Видео о новом доме опубликовали на YouTube-канале Heads of Estate and Renovation.

Крошечный дом, по словам Тэмми, "раскладывается, как книга". Его стены, крыша и пол трансформируются, превращая компактную конструкцию в полноценное жилье. Внутри дом обустроен ламинатом, а Тэмми самостоятельно установила полноразмерную кухню со шкафами, плитой и раковиной.

В доме также предусмотрена ванная комната с душем и унитазом, а просторная спальня легко вмещает двуспальную кровать. Однако электричество и водопровод пришлось проводить отдельно, вызвав для этого специалистов.

На сборку мебели и обустройство интерьера у Тэмми ушло всего несколько часов. Она не раскрыла точную стоимость своего проекта, но упомянула, что аналогичные дома можно найти на AliExpress всего за £3 861. Эти дома имеют размеры 40 на 20 футов, три спальни, гостиную и ванную комнату, а доставка занимает около восьми недель.

Электричество и водопровод пришлось проводить отдельно, вызвав для этого специалистов Фото: YouTube

Жизнь в условиях кризиса стоимости жизни

Крошечные дома стали популярным решением в условиях кризиса стоимости жизни, который затрудняет покупку традиционного жилья. Средняя цена дома в Великобритании составляет £285 000 (по состоянию на март 2023 года), что делает покупку жилья недоступной для многих молодых людей.

Согласно исследованию Zoopla, 42% британцев младше 40 лет отказываются от идеи покупки собственного жилья из-за его высокой стоимости. Даже те, кто зарабатывает более £60 000 в год, сталкиваются с трудностями.

Крошечные дома, как у Тэмми, позволяют значительно сократить расходы, сохраняя при этом независимость и комфорт. Это решение привлекает все больше людей, стремящихся войти на рынок недвижимости и выйти из-под крыла родителей.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина превратил уборную в крошечную квартиру, установив кровать над туалетом. В компактном пространстве разместились туалет, небольшая раковина, душевая кабина и, что самое удивительное, полноценная кровать.

Также стало известно, что у "самого грустного дома" на скале может появиться новый владелец. Здание стало известным не только благодаря уникальному дизайну, вдохновленному маяком, но и из-за цепочки неудач, преследующих его владельца Эдварда Шорта. Мужчина погряз в долгах и потерял жену.