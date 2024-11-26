Новий тренд: жінка зробила з вантажного контейнера стильний і просторий будинок (відео)

Крихітний будинок, за словами Теммі, "розкладається, як книга". Його стіни, дах і підлога трансформуються, перетворюючи компактну конструкцію на повноцінне комфортабельне житло.

Британка Теммі здивувала користувачів мережі, перетворивши вантажний контейнер, куплений на AliExpress, на стильний і просторий будинок. На складання житла у неї пішло всього кілька годин. Відео про новий будинок опублікували на YouTube-каналі Heads of Estate and Renovation.

Крихітний будинок, за словами Теммі, "розкладається, як книга". Його стіни, дах і підлога трансформуються, перетворюючи компактну конструкцію на повноцінне житло. Усередині будинок облаштований ламінатом, а Теммі самостійно встановила повнорозмірну кухню з шафами, плитою і раковиною.

У будинку також передбачено ванну кімнату з душем і унітазом, а простора спальня легко вміщує двоспальне ліжко. Однак електрику і водопровід довелося проводити окремо, викликавши для цього фахівців.

На складання меблів і облаштування інтер'єру в Теммі пішло всього кілька годин. Вона не розкрила точну вартість свого проєкту, але згадала, що аналогічні будинки можна знайти на AliExpress всього за £3 861. Ці будинки мають розміри 40 на 20 футів, три спальні, вітальню і ванну кімнату, а доставка займає близько восьми тижнів.

Електрику і водопровід довелося проводити окремо, викликавши для цього фахівців Фото: YouTube

Життя в умовах кризи вартості життя

Крихітні будинки стали популярним рішенням в умовах кризи вартості життя, яка ускладнює купівлю традиційного житла. Середня ціна будинку у Великій Британії становить £285 000 (станом на березень 2023 року), що робить купівлю житла недоступною для багатьох молодих людей.

Згідно з дослідженням Zoopla, 42% британців віком до 40 років відмовляються від ідеї купівлі власного житла через його високу вартість. Навіть ті, хто заробляє понад £60 000 на рік, стикаються з труднощами.

Крихітні будинки, як у Теммі, дають змогу значно скоротити витрати, зберігаючи при цьому незалежність і комфорт. Це рішення приваблює все більше людей, які прагнуть увійти на ринок нерухомості та вийти з-під крила батьків.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом. У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.