Женщина похудела на десятки кг, ее муж шутит об "интрижке" с любовницей: как она выглядит (фото)

Жительница шотландского города Ли Кларк поняла, что из-за чрезмерной любви к жирной и нездоровой пище она начала испытывать физический дискомфорт. Поэтому решилась на радикальные изменения в своей жизни.

Шотландка Ли Кларк однажды поняла, что ей следует изменить свою жизнь и похудеть. Благодаря решению сделать операцию по потере веса, она смогла избавиться от более 57 кг лишнего веса, пишет британский таблоид Daily Record.

Женщина рассказывает, что долгое время своей жизни любила жирную и вкусную пищу, не пропускала ни одного стакана пенного пива под матч любимого футбольного клуба "Рейнджерс", и спокойно относилась к набору лишнего веса. Когда она завершала колледж, то весила более 80 кг, а за следующие несколько лет ее вес уже стал более 110 кг.

Ли Кларк и ее муж Эдди до похудения (фото: lee.wotherspoon.3/Facebook)

Однако потом женщина поняла, что частые смены одежды и лишний вес уже создают ей проблемы. Кроме того, дополнительной мотивацией для женщины стал ее муж, 43-летний Эдди и их общая дочь 5-летняя Скайлар.

Сначала Ли решила с ограничения рациона под наблюдением специалиста. За следующие три месяца женщина смогла сбросить лишних 11 кг, однако не чувствовала, что ее стало лучше.

"Сначала я не чувствовала разницы. Хотя сейчас — результат просто поражает. И я довольна тем, как выгляжу. Мне даже незнакомцы говорят, что я прекрасно выгляжу. Моя дочь тоже заметила разницу и уже говорила мне что-то типа: "Привет, худенькая мама"", — вспоминает Ли.

В конце концов, ей удалось найти клинику в Измире, которая готова будет провести такую операцию по коррекции ее веса. После подготовки и самого вмешательства, женщина узнала, что она смогла похудеть уже более чем на 55 кг. Ее идею поддержал муж Эдди.

Ли Кларк с мужем и дочкой после похудения (фото: lee.wotherspoon.3/Facebook)

"Когда он зашел в палату после операции, то сказал, что женился на мне, когда я была полненькой. Сейчас он в восторге от того, что видит. Эд смеется и шутит, что теперь у него интрижка с новой любовницей", — вспоминает Ли.

Женщина говорит, что ее коллеги из службы поддержки также заметили изменения, поддержав женщину. Сейчас сама Ли рада, что изменения, на которые она так долго решалась, теперь находят поддержку в ее окружении.

"Теперь я не стесняюсь ходить на качели. Я также прыгаю на аттракционах, и покупаю лучшую одежду для себя, и это сработало. Я понимаю, что мой путь не всем подойдет. То, что сработало для меня, может не сработать для других", — признается женщина.

Ли Кларк после похудения (фото: lee.wotherspoon.3/Facebook)

Она говорит, что путь к похудению — это очень тяжелый труд, ведь даже после сброса лишнего веса, нужно держать диету и не нарушать режим питания, учитывать калории и количество того, что можно употреблять.

"Как только вы привыкнете к этому и увидите результаты, то вы чувствуете себя потрясающе. Я никогда не чувствую голода. Я потеряла то, от чего хотела избавиться и довольна тем, где я сейчас. Это лучшее решение, которое я принимала в своей жизни", — признается Ли.

Напомним, Фокус писал, что невеста решила измениться и сбросила более 55 кг перед свадьбой. Саманта Веноп долго употребляла нездоровую пищу, часто заказывала еду с собой в ресторанах и любила хороший алкоголь. Однако появление мужа и желание измениться подтолкнули женщину к действиям, и это дало результат.

Также мы рассказывали о том, как женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт любила на обед съедать два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. Однако потом женщина поняла, что пришло время меняться.