Жінка схудла на десятки кг, її чоловік жартує про "інтрижку" з коханкою: як вона виглядає (фото)

Мешканка шотландського міста Лі Кларк зрозуміла, що через надмірну любов до жирної та нездорової їжі вона почала відчувати фізичний дискомфорт. Тому наважилася на радикальні зміни у своєму житті.

Шотландка Лі Кларк одного разу зрозуміла, що їй слід змінити своє життя та схуднути. Завдяки рішенню зробити операцію з втрати ваги, вона змогла позбутися понад 57 кг зайвої ваги, пише британський таблоїд Daily Record.

Жінка розповідає, що тривалий час свого життя полюбляла жирну та смачну їжу, не пропускала жодної склянки пінного пива під матч улюбленого футбольного клубу "Рейнджерс", і спокійно ставилася до набору зайвої ваги. Коли вона завершувала коледж, то важила понад 80 кг, а за наступні кілька років її вага вже стала понад 110 кг.

Лі Кларк та її чоловік Едді до схуднення (фото: lee.wotherspoon.3/Facebook)

Однак потім жінка зрозуміла, що часті зміни одягу та зайва вага вже створюють їй проблеми. Крім того, додатковою мотивацією для жінки став її чоловік, 43-річний Едді та їхня спільна 5-річна донька Скайлар.

Спочатку Лі вирішила з обмеження раціону під наглядом фахівця. За наступні три місяці жінка змогла скинути зайвих 11 кг, однак не відчувала, що їй стало краще.

"Спочатку я не відчувала різниці. Хоча зараз — результат просто приголомшує. І я задоволена тим, як виглядаю. Мені навіть незнайомці кажуть, що маю чудовий вигляд. Моя донька теж помітила різницю і вже говорила мені щось типу: "Привіт, худенька мамо", — згадує Лі.

Зрештою, їй вдалося знайти клініку в Ізмірі, яка готова буде провести таку операцію з корекції її ваги. Після підготовки та самого втручання, жінка дізналася, що вона змогла схуднути вже на понад 55 кг. Її ідею підтримав чоловік Едді.

Лі Кларк з чоловіком та донькою після схуднення (фото: lee.wotherspoon.3/Facebook)

"Коли він зайшов до палати після операції, то сказав, що одружився зі мною, коли я була повненькою. Зараз він у захваті від того, що бачить. Ед сміється та жартує, що тепер він має інтрижку з новою коханкою", — згадує Лі.

Жінка говорить, що її колеги зі служби підтримки також помітили зміни, підтримавши жінку. Наразі сама Лі рада, що зміни, на які вона тако довго наважувалася, тепер знаходять підтримку в її оточенні.

"Тепер я не соромлюся ходити на гойдалки. Я також стрибаю на атракціонах, і купую кращий одяг для себе, і це спрацювало. Я розумію, що мій шлях не всім підійде. Те, що спрацювало для мене, може не спрацювати для інших", — зізнається жінка.

Лі Кларк після схуднення (фото: lee.wotherspoon.3/Facebook)

Вона каже, що шлях до схуднення — це дуже важка праця, адже навіть після скидування зайвої ваги, потрібно тримати дієту і не порушувати режим харчування, враховувати калорії та кількість того, що можна вживати.

"Як тільки ви звикнете до цього і побачите результати, то ви почуваєтеся приголомшливо. Я ніколи не відчуваю голоду. Я втратила те, чого хотіла позбутися і задоволена тим, де я зараз. Це найкраще рішення, яке я ухвалювала в своєму житті", — зізнається Лі.

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Також ми розповідали про те, як жінка відмовилася від однієї закуски та схудла на 36 кг. Ліза Бернетт полюбляла на обід з'їдати два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. Однак потім жінка зрозуміла, що настав час змінюватися.