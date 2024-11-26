Умер самый старый в мире мужчина: какое главное правило жизни он завещал потомкам (фото)

Родственники Джона Альфреда Тиннисвуда очень тепло отзываются о своем дедушке, отмечая ряд замечательных человеческих качеств.

112-летний Джон Альфред Тиннисвуд, которого в этом году официально признали самым старым мужчиной в мире, умер в доме престарелых. Долгожитель получил свой титул после смерти предыдущего рекордсмена — Хуана Висенте Переса Мора, которому было 114 лет, пишет издание BBC.

Сообщается, что Тиннисвуд ушел из жизни в понедельник, 25 ноября. Последние свои годы мужчина провел в доме престарелых в Саутпорте (графство Мерсисайд, Великобритания). По словам родственников, он был окружен любовью.

Джон родился 26 августа 1912 года. Он овдовел еще в 1986 году. У него осталась дочь Сьюзен, четверо внуков — Аннушка, Марис, Тоби и Руперт, а также трое правнуков — Табита, Каллум и Ниве.

Рекордсмен был самым старым в мире ветераном Второй мировой войны. Большую часть своей жизни до выхода на пенсию в 1972 году он работал бухгалтером в компаниях Shell и BP.

Большую часть своей жизни Джон работал бухгалтером

Правила счастливой жизни

Джон объяснял свое долголетие "чистым везением", но не сомневался, что в этом ему помог активный образ жизни. "Ты живешь либо долго, либо коротко. С этим ничего не поделаешь. Я не чувствую возраста и не волнуюсь по этому поводу. Не могу вспомнить каких-то особых секретов, но в молодости много ходил пешком", — рассказывал мужчина.

Интересно, что у рекордсмена Книги рекордов Гиннеса не было отдельной диеты — он ел то же самое, что и другие. Единственное правило, которое он постоянно подчеркивал, это необходимость во всем соблюдать меру: "Если вы делаете слишком много чего-то, то в конце концов будете страдать".

Джон объяснял свое долголетие "чистым везением"

Родственники Тиннисвуд очень тепло отзываются о своем дедушке, отмечая ряд замечательных человеческих качеств.

"Он был умным, решительным, храбрым, спокойным в любой кризисной ситуации, талантливым математиком и прекрасным собеседником", — прокомментировала его семья в объявлении о смерти.

Напомним, 20 августа умерла самая старая женщина в мире, ей было 117 лет. Мария Браньяс Морера 4 марта отметила свой 117-й день рождения, находясь в добром здравии. В день смерти она пожаловалась на плохое самочувствие.