Помер найстаріший у світі чоловік: яке головне правило життя він заповів нащадкам (фото)

Родичі Джона Альфреда Тіннісвуда дуже тепло відгукуються про свого дідуся, згадуючи низку чудових людських якостей.

112-річний Джон Альфред Тіннісвуд, якого цьогоріч офіційно визнали найстарішим чоловіком у світі, помер у будинку для людей похилого віку. Довгожитель отримав свій титул після смерті попереднього рекордсмена — Хуана Вісенте Переса Мора, якому було 114 років, пише видання BBC.

Повідомляється, що Тіннісвуд пішов з життя у понеділок, 25 листопада. Останні свої роки чоловік провів у будинку для людей похилого віку в Саутпорті (графство Мерсісайд, Велика Британія). За словами родичів, він був оточений любов'ю.

Джон народився 26 серпня 1912 року. Він овдовів ще у 1986 році. У нього залишилась дочка Сьюзен, четверо онуків — Аннушка, Маріс, Тобі та Руперт, а також троє правнуків — Табіта, Каллум та Ніве.

Рекордсмен був найстарішим у світі ветераном Другої світової війни. Більшу частину свого життя до виходу на пенсію в 1972 році він працював бухгалтером у компаніях Shell та BP.

Більшу частину свого життя Джон працював бухгалтером

Правила щасливого життя

Джон пояснював своє довголіття "чистим везінням", але не сумнівався, що в цьому йому допоміг активний спосіб життя. "Ти живеш або довго, або коротко. З цим нічого не поробиш. Я не відчуваю віку й не хвилююся щодо цього. Не можу пригадати якихось особливих секретів, але у молодості багато ходив пішки", — розповідав чоловік.

Цікаво, що у рекордсмена Книги рекордів Гіннеса не було окремої дієти — він їв те ж саме, що й інші. Єдине правило, на якому він постійно наголошував, це необхідність в усьому дотримуватися міри: "Якщо ви робите занадто багато чогось, то врешті-решт будете страждати".

Джон пояснював своє довголіття "чистим везінням"

Родичі Тіннісвуда дуже тепло відгукуються про свого дідуся, згадуючи низку чудових людських якостей.

"Він був розумним, рішучим, хоробрим, спокійним у будь-якій кризовій ситуації, талановитим математиком і чудовим співрозмовником", — прокоментувала його родина в оголошенні про смерть.

Нагадаємо, 20 серпня померла найстаріша жінка у світі, їй було 117 років. Марія Браньяс Морера 4 березня відсвяткувала свій 117-й день народження, перебуваючи в доброму здоров'ї. У день смерті вона поскаржилася на погане самопочуття.