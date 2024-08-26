"Я не радію цьому": найстаріший чоловік у світі святкує 112-й день народження (відео)

Джон Альфред Тіннісвуд народився в рік, коли затонув Титанік, і пережив 24 прем'єр-міністри Великої Британії.

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Сьогодні, 26 серпня, найстарішому чоловікові у світі Джону Альфреду Тіннісвуду виповнилося 112 років. Він народився 1912 року в Мерсисайді — графстві на заході Англії. Цього ж року затонув Титанік, а Нью-Мексико та Аризона стали штатами США, пише Guardian.

Своє свято довгожитель відзначив у будинку для літніх людей у Саутпорті. Він став найстарішим чоловіком у світі, успадкувавши титул від 114-річного Хуана Вісенте Переса з Венесуели, який помер у квітні 2024 року. Крім того, з 2020 року Тіннісвуд є найстарішим чоловіком Великої Британії.

Він познайомився зі своєю дружиною Блодвен на танцях у рідному місті. Пара прожила разом 44 роки, а 1986 року його дружина померла. Більше він не був одружений. У нього є дочка Сьюзен, 1943 року народження, тепер довгожитель уже давно прадідусь. Джон працював на адміністративній посаді в Army Pay Corps, а пізніше — бухгалтером у Shell і BP. На пенсію він вийшов 1972 року, у віці 60 років. Тіннісвуд є найстарішим у світі чоловіком-ветераном Другої світової війни, який вижив.

Він, як і раніше, живе здебільшого без сторонньої допомоги — сам керує своїми фінансами, стежить за новинами по радіо та щоранку самостійно встає з ліжка. Джон вважає, що його довге життя — це "просто удача" й "активний спосіб життя в молоді роки". За словами рекордсмена, він не дотримується якоїсь особливої дієти, за винятком того, що щоп'ятниці їсть рибу зі смаженою картоплею.

"Ви або живете довго, або живете коротко, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Я не відчуваю цього віку, я не радію цьому. Напевно, тому я його і досяг. Я просто сприймаю це як належне, як і все інше, чому я прожив так довго, я взагалі не розумію. Я їм те, що мені дають. Якщо ви занадто багато п'єте, або занадто багато їсте, або занадто багато гуляєте, якщо ви робите щось занадто багато, в підсумку — ви постраждаєте", — поділився Джон своїм секретом довголіття.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що найстаріша жінка у світі померла у 117 років. Марія Браньяс Морера 4 березня відзначила свій 117-ий день народження, перебуваючи в доброму здоров'ї. У день смерті вона поскаржилася на погане самопочуття.