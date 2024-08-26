"Я не радуюсь этому": самый старый мужчина в мире празднует 112-й день рождения (видео)

Джон Альфред Тиннисвуд родился в год, когда затонул Титаник, и пережил 24 премьер-министра Великобритании.

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Сегодня, 26 августа, самому старому мужчине в мире Джону Альфреду Тиннисвуду исполнилось 112 лет. Он родился в 1912 году в Мерсисайде — графстве на западе Англии. В этом же году затонул Титаник и Нью-Мексико и Аризона стали штатами США, пишет Guardian.

Свой праздник долгожитель отметил в доме престарелых в Саутпорте. Он стал старейшим живущим мужчиной в мире, унаследовав титул от 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы, который умер в апреле 2024 года. Кроме того, с 2020 года Тиннисвуд является старейшим мужчиной Великобритании.

Он познакомился со своей женой Блодвен на танцах в родном городе. Пара прожила вместе 44 года, а в 1986 году его жена умерла. Больше он не состоял в браке. У него есть дочь Сьюзен, 1943 года рождения, теперь долгожитель уже давно прадедушка. Джон работал на административной должности в Army Pay Corps, а позже — бухгалтером в Shell и BP. На пенсию он вышел в 1972 году, в возрасте 60 лет. Тиннисвуд является старейшим в мире выжившим мужчиной-ветераном Второй мировой войны.

Он по-прежнему живет в основном без посторонней помощи — он сам управляет своими финансами, следит за новостями по радио и каждое утро самостоятельно встает с постели. Джон считает, что его долгая жизнь — это "просто удача" и "активный образ жизни в молодые годы". По словам рекордсмена, он не придерживается какой-либо особой диеты, за исключением того, что каждую пятницу ест рыбу с жареным картофелем.

"Вы либо живете долго, либо живете коротко, и вы ничего не можете с этим поделать. Я не чувствую этого возраста, я не радуюсь этому. Наверное, поэтому я его и достиг. Я просто воспринимаю это как должное, как и все остальное, почему я прожил так долго, я вообще не понимаю. Я ем то, что мне дают. Если вы слишком много пьете, или слишком много едите, или слишком много гуляете, если вы делаете что-то слишком много, в конечном итоге — вы пострадаете", — поделился Джон своим секретом долголетия.

Напомним, 20 августа сообщалось, что самая старая женщина в мире умерла в 117 лет. Мария Браньяс Морера 4 марта отметила свой 117-ый день рождения, пребывая в добром здравии. В день смерти она пожаловалась не плохое самочувствие.