Назван самый старый мужчина в мире: что известно о 111-летнем англичанине (фото, видео)

Несмотря на преклонный возраст, мужчина самостоятельно выполняет большинство повседневных задач: встает с постели, слушает радио и распределяет собственные финансы.

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Самым старым человеком в мире стал 111-летний Джон Тиннисвуд. Титул достался англичанину после смерти 114-летнего венесуэльца Хуана Висенте Переса. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Джон Альфред Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. По состоянию на 5 апреля 2024 года, его точный возраст — 111 лет и 223 дня.

Мужчина пережил две мировые войны. Во время Второй мировой ему было 27 лет. Несмотря на проблемы со зрением, он работал на административном посту в армейском платежном корпусе, который занимался финансовыми вопросами.

Самый старый человек в мире

Кроме бухгалтерского учета и аудита, работа Джона предполагала логистические задачи: поиск солдат и поставки продовольствия.

Джон Тиннисвуд

Ко всему прочему, Тиннисвуд также считается самым старым из живых мужчин-ветеранов Второй мировой войны.

Он прожил в браке с женой Блодвен 44 года, женщина скончалась в 1986 году. У Тиннисвуда четыре внука и три правнука, сейчас он живет в доме престарелых.

Несмотря на возраст, он самостоятельно выполняет большинство повседневных задач: встает с постели без помощи, слушает радио, распределяет собственные финансы.

Свое долголетие он считает "чистым везением".

"Вы либо живете долго, либо живете коротко, и с этим ничего не поделаешь", — объяснил рекордсмен.

Он не курит и редко употребляет алкогольные напитки. Но определенных диет не придерживается. По пятницам ест рыбу с картофелем фри.

Чтобы сохранить здоровье, Джон советует придерживаться умеренности.

"Если вы слишком много пьете, слишком много едите, слишком много ходите или чего-нибудь делаете — в конечном итоге будете страдать", — предупредил долгожитель.

Молодежи он советует в любой ситуации делать все возможное.

Самый старый человек в мире

"Мир по-своему всегда меняется. Это непрерывный опыт. Он становится немного лучше, но еще не настолько. Все идет своим чередом", — считает Джон.

К слову, ожидалось, что новым старейшим мужчиной в мире станет 112-летний японец Гисабуро Сонобе. Но 31 марта его не стало.

Напомним, что ученые показали, как выглядел Анамский австралопитек, самый древний представитель предков человека.

Также сообщалось, что самый старый мужчина в мире умер за два месяца до 115-летия.