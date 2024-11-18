В Британии мужчины в масках ворвались в Виндзорский замок и угнали автомобили: подробности

Король Чарльз и королева Камила на тот момент не находились во дворце, а вот принц Уильям с женой и детьми на момент ограбления спали в своих комнатах.

В Великобритании группа мужчин в масках ворвались на территорию Виндзорского замка и похитили два автомобиля из гаража. Об этом сообщает издание Sun.

Отмечается, что ограбление произошло в то время, когда король Чарльз и королева Камила не находились в резиденции, а вот остальные члены королевской семьи — принц Уильям и принцесса Кейт вместе с детьми спали в своих комнатах в коттедже Аделаида, что на территории Виндзорского замка.

Отмечается, что двое мужчин в масках перелезли через 6-фунтовую ограду и пробрались в гараж на территории поместья. Оттуда они выехали уже на пикапе и квадроцикле, которые хранились в сарае.

"Они некоторое время наблюдали за Виндзорским замком", — сообщает источник издания.

Беглые воры использовали угнанный грузовик, чтобы пробить себе дорогу через ворота безопасности в королевском поместье.

Сейчас полиция разыскивает похитителей.

В полиции сообщили, что сообщение о краже поступило около 23:45 (6:45 вечера по восточному времени) и что злоумышленники проникли в хозяйственную постройку на королевской земле.

"Подозреваемые скрылись на черном пикапе Izuzu и красном квадроцикле", — говорится в заявлении полиции. Здесь добавили, что никого не арестовывали и продолжается расследование.

Ранее в Виндзорский замок в 2021 году пробрался мужчина с арбалетом, который заявил, что хотел убить королеву Елизавету.

Напомним, что ранее сообщалось, что 76-летний король Чарльз, который лечится от рака, посетил лондонскую премьеру исторического фильма "Гладиатор 2" в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер. Монарх пообщался с актерами Полем Мескалем, Педро Паскалем, Дензелом Вашингтоном и режиссером фильма Ридли Скоттом.