У Британії чоловіки в масках увірвалися до Віндзорського замку і викрали автомобілі: подробиці

Король Чарльз і королева Каміла на той момент не перебували в палаці, а от принц Уільям із дружиною та дітьми на момент пограбування спали в своїх кімнатах.

У Великій Британії група чоловіків у масках увірвалися до території Віндзорського замку і викрали два автомобілі з гаража. Про це повідомляє видання Sun.

Зазначається, що пограбування сталося в той час, коли король Чарльз і королева Каміла не перебували в резиденції, а от решта королівської родини — принц Вільям та принцеса Кейт разом з дітьми спали в своїх кімнатах в котеджі Аделаїда, що на території Віндзорського замку.

Зазначається, що двоє чоловіків в масках перелізли через 6-фунтову огорожу і пробралися в гараж на території маєтку. Звідти вони виїхали вже на пікапі та квадроциклі, які зберігалися в сараї.

"Вони певний час спостерігали за Віндзорським замком", — повідомляє джерело видання.

Злодії-втікачі використовували викрадену вантажівку, щоб пробити собі дорогу через ворота безпеки в королівському маєтку.

Зараз поліція розшукує викрадачів.

У поліції повідомили, що повідомлення про крадіжку надійшло близько 23:45. (6:45 вечора за східним часом) і що зловмисники проникли в господарську будівлю на королівській землі.

"Підозрювані втекли на чорному пікапі Izuzu і червоному квадроциклі", — йдеться в заяві поліції. Тут додали, що нікого не заарештовували і триває розслідування.

Раніше в Віндзорський замок у 2021 році пробрався чоловік з арбалетом, який заявив, що хотів убити королеву Єлизавету.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 76-річний король Чарльз, який лікується від раку, відвідав лондонську прем'єру історичного фільму "Гладіатор 2" у кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер. Монарх поспілкувався із акторами Полем Мескалем, Педро Паскалем, Дензелом Вашингтоном і режисером фільму Рідлі Скоттом.