"У нас похожие пути": Сальма Хайек рассказала о дружбе с Пенелопой Крус

Крус и Хайек давно дружат. Они снимались в фильме "Бандитки" 2006 года.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек трогательно высказалась о своей крепкой дружбе с испанской актрисой Пенелопой Крус. Видео с комментарием звезда экрана поделилась в Instagram.

"Мы прошли через каждый этап становления женщины вместе. Мы вместе мечтали. Мы даже соревновались вместе, но никогда не теряли ощущение сестринства. Влюблялись в мужчин вместе. Женились. Находили любовь своей жизни. Рожали детей. Проходили через все этапы жизни. И никто не поймет мою жизнь лучше, чем она, потому что у нас похожие пути. И я такая благословенная", — отметила Сальма.

Несколько недель назад они с Пенелопой посетили церемонию награждения Innovators Awards WSJ 2024 в Музее современного искусства, где отметили новаторов моды, искусства, литературы и развлечений.

Сальма Хайек высказалась о Пенелопе Крус

На мероприятии также появилась канадская супермодель Линда Евангелиста, которая родила мужу Сальмы сына Огюстена.

"Пенелопа и Линда, большое спасибо вам за ваши волшебные слова, за то, что приветствуете меня, за то, что любите меня, за то, что поддерживаете меня, и за то, что вы опора силы", — написала тогда Хайек.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Напомним, Сальма Хайек показала архивные фото с Пенелопой Крус.

Также Фокус писал о едва ли не трагическом случае в жизни Пенелопы Крус и Сальмы Хайек.