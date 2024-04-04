Сальма Хайек показала архивные фото с Пенелопой Крус

Звезда вспомнила, как они снимались в фильме "Бандитки". В частности, Сальма обратилась к Бейонсе.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась архивными кадрами со своей хорошей подругой, испанской актрисой Пенелопой Крус, 49. Фото звезда экрана опубликовала на Instagram-странице.

Знаменитость обратилась к Бейонсе, которая недавно выпустила новый альбом Cowboy Carter.

"Дорогая Бейонсе, мы с Пенелопой ждали этот альбом 20 лет! Наконец, оно того стоило", — написала Сальма.

В частности, Хайек показала свои свежие кадры в шляпе и солнцезащитных очках. Кроме них, актриса опубликовала два архивных фото с Пенелопой Крус со съемок фильма "Бандитки", который вышел в 2006 году.

На снимках подруги позируют в светлых рубашках с корсетами и ковбойских шляпах.

Сальма Хайек и Пенелопа Крус

"Как это, прошло 20 лет с того фото...... невозможно", "Легенды поддерживают легенду", "Икона красоты", — пишут в комментариях фолловеры Сальмы Хайек.

Отметим, что Cowboy Carter — восьмой студийный альбом американской певицы Бейонсе Ноулз, выпущенный 29 марта 2024 года на Parkwood Entertainment и Columbia Records. Он является второй частью проекта трилогии артистки после Renaissance.

Бейонсе

Напомним, как Сальма Хайек выглядела бы, если бы родилась мужчиной.

Также Фокус писал об архивных кадрах Сальмы Хайек с начала ее карьеры.