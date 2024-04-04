Сальма Хаєк показала архівні фото з Пенелопою Крус

Зірка пригадала, як вони знімалися у фільмі "Бандитки". Зокрема, Сальма звернулася до Бейонсе.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася архівними кадрами зі своєю хорошою подругою, іспанською акторкою Пенелопою Крус, 49. Фото зірка екрану опублікувала на Instagram-сторінці.

Знаменитість звернулася до Бейонсе, яка нещодавно випустила новий альбом Cowboy Carter.

"Дорога Бейонсе, ми з Пенелопою чекали на цей альбом 20 років! Нарешті, воно того варте", — написала Сальма.

Зокрема, Хаєк показала свої свіжі кадри в капелюсі та сонцезахисних окулярах. Окрім них, акторка опублікувала два архівні фото з Пенелопою Крус зі зйомок фільму "Бандитки", який вийшов у 2006 році.

На знімках подруги позують у світлих сорочках з корсетами та ковбойських капелюхах.

Сальма Хаєк та Пенелопа Крус

"Як це, пройшло 20 років з того фото…… неможливо", "Легенди підтримують легенду", "ікона краси", — пишуть у коментарях фоловери Сальми Хаєк.

Зазначимо, що Cowboy Carter — восьмий студійний альбом американської співачки Бейонсе Ноулз, випущений 29 березня 2024 року на Parkwood Entertainment і Columbia Records. Він є другою частиною проєкту трилогії артистки після Renaissance.

Бейонсе

Нагадаємо, як Сальма Хаєк виглядала би, якби народилася чоловіком.

Також Фокус писав про архівні кадри Сальми Хаєк з початку її карʼєри.