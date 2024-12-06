"У нас схожі шляхи": Сальма Хаєк розповіла про дружбу з Пенелопою Крус

Крус та Хаєк давно товаришують. Вони знімалися у фільмі "Бандитки" 2006 року.

Мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зворушливо висловилася про свою міцну дружбу з іспанською акторкою Пенелопою Крус. Відео з коментарем зірка екрану поділилася в Instagram.

"Ми пройшли через кожен етап становлення жінки разом. Ми разом мріяли. Ми навіть змагалися разом, але ніколи не втрачали відчуття сестринства. Закохувалися в чоловіків разом. Одружувалися. Знаходили кохання свого життя. Народжували дітей. Проходили через усі етапи життя. І ніхто не зрозуміє моє життя краще, ніж вона, тому що в нас схожі шляхи. І я така благословенна", — зазначила Сальма.

Кілька тижнів тому вони з Пенелопою відвідали церемонію нагородження Innovators Awards WSJ 2024 у Музеї сучасного мистецтва, де відзначили новаторів моди, мистецтва, літератури та розваг.

Сальма Хаєк висловилася про Пенелопу Крус

На заході також зʼявилася канадська супермодель Лінда Євангеліста, яка народила чоловіку Сальми сина Огюстена.

"Пенелопа та Лінда, дуже дякую вам за ваші чарівні слова, за те, що вітаєте мене, за те, що любите мене, за те, що підтримуєте мене, і за те, що ви опора сили", — написала тоді Хаєк.

Пенелопа Крус та Сальма Хаєк

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала архівні фото з Пенелопою Крус.

Також Фокус писав про ледь не трагічний випадок у житті Пенелопи Крус та Сальми Хаєк.