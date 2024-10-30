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Стиль життя

Сальма Хаєк продемонструвала дружбу з колишньою коханою свого чоловіка (фото)

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Фото: Getty Images | Сальма Хаєк та Лінда Євангеліста із сином

Лінда Євангеліста та Франсуа-Анрі Піно зустрічалися на початку 2000-х. Від їхнього союзу підростає син Огюстен.

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58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк вийшла у світ в ефектній червоній сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала церемонію нагородження Innovators Awards WSJ 2024 у Музеї сучасного мистецтва, де відзначили новаторів моди, мистецтва, літератури та розваг.

Сальма привернула увагу в ефектній червоній сукні з глибоким декольте та витонченим силуетом без рукавів. Вона розпустила своє темне волосся та зробила вечірній макіяж.

Сальма Хаєк Fullscreen
Сальма Хаєк
Фото: Getty Images

До Хаєк на публіці приєдналася іспанська акторка Пенелопа Крус, з якою вони добре товаришують з часів зйомок фільму "Бандитки" (2006). Крус зʼявилася у сріблястій сукні з глибоким декольте та розрізом на нозі. До вечірньго образу дружина Хавʼєра Бардема додала лаконічний клатч та розпустила своє довге волосся.

Пенелопа Крус та Сальма Хаєк Fullscreen
Пенелопа Крус та Сальма Хаєк
Фото: Getty Images

Сальма часто називала Пенелопу своєю "сестрою душі", і вони підтримували одна одну як на екрані, так і поза ним. Крус навіть розповідала, що колись вона жила із Сальмою, коли вперше приїхала до США.

Окрім Пенелопи, Сальма Хаєк позувала на червоній доріжці з канадською супермоделлю Ліндою Євангелістою та її сином Огюстеном. Лінда — колишня дівчина чоловіка Сальми, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно. А Огюстен — його син. Жінки підтримують хороші стосунки та дружать сімʼями.

Євангеліста зʼявилася на публіці в білосніжному штанному костюмі, під яким була чорна блузка. Тим часом син Франсуа-Анрі Піно постав у повністю чорному вбранні, обіймаючи маму і дружину тата.

Сальма Хаєк та Лінда Євангеліста із сином Fullscreen
Сальма Хаєк та Лінда Євангеліста із сином
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сальма Хаєк та Ніколь Кідман спровокували чутки про сварку.

Також Фокус писав про появу Сальми Хаєк та її чоловіка на Паризькому тижні моди.