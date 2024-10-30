Сальма Хаєк продемонструвала дружбу з колишньою коханою свого чоловіка (фото)

Лінда Євангеліста та Франсуа-Анрі Піно зустрічалися на початку 2000-х. Від їхнього союзу підростає син Огюстен.

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58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк вийшла у світ в ефектній червоній сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала церемонію нагородження Innovators Awards WSJ 2024 у Музеї сучасного мистецтва, де відзначили новаторів моди, мистецтва, літератури та розваг.

Сальма привернула увагу в ефектній червоній сукні з глибоким декольте та витонченим силуетом без рукавів. Вона розпустила своє темне волосся та зробила вечірній макіяж.

Сальма Хаєк Фото: Getty Images

До Хаєк на публіці приєдналася іспанська акторка Пенелопа Крус, з якою вони добре товаришують з часів зйомок фільму "Бандитки" (2006). Крус зʼявилася у сріблястій сукні з глибоким декольте та розрізом на нозі. До вечірньго образу дружина Хавʼєра Бардема додала лаконічний клатч та розпустила своє довге волосся.

Пенелопа Крус та Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Сальма часто називала Пенелопу своєю "сестрою душі", і вони підтримували одна одну як на екрані, так і поза ним. Крус навіть розповідала, що колись вона жила із Сальмою, коли вперше приїхала до США.

Окрім Пенелопи, Сальма Хаєк позувала на червоній доріжці з канадською супермоделлю Ліндою Євангелістою та її сином Огюстеном. Лінда — колишня дівчина чоловіка Сальми, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно. А Огюстен — його син. Жінки підтримують хороші стосунки та дружать сімʼями.

Євангеліста зʼявилася на публіці в білосніжному штанному костюмі, під яким була чорна блузка. Тим часом син Франсуа-Анрі Піно постав у повністю чорному вбранні, обіймаючи маму і дружину тата.

Сальма Хаєк та Лінда Євангеліста із сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сальма Хаєк та Ніколь Кідман спровокували чутки про сварку.

Також Фокус писав про появу Сальми Хаєк та її чоловіка на Паризькому тижні моди.