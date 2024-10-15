"Не торкайся мене": Сальма Хаєк та Ніколь Кідман спровокували чутки про ворожнечу (відео)

Інцидент стався два тижні тому на Паризькому тижні моди. Втім, лише з часом користувачі мережі помітили напругу між зірками.

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Ніколь Кідман та Сальма Хаєк спровокували чутки про ворожнечу під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Австралійська акторка, здавалося, докоряла своїй мексикано-американській колезі, перш ніж відмовитися сфотографуватися з нею, викликавши припущення, що дует втягнутий у запеклу ворожнечу.

Втім, попри обурення через нібито холодне ставлення Кідман, акторку, як повідомляється, розлютили фотографи заходу.

Кажуть, що Сальма та Ніколь обмінювалися порадами після того, як позували для фотографій разом із Кеті Перрі на показі Balenciaga під час Тижня моди в Парижі, коли Кідман втомилася від закликів про ще кілька кадрів й пішла геть.

"Проблеми немає", — розповідає інсайдер.

"Це фрагмент відео, який не відповідає дійсності. Є фото, на якому вони позують разом. Нічого не сталося. Вони друзі, і з ними все добре, незважаючи на те, що хтось думає", — додало джерело.

Сальма Хаєк та Ніколь Кідман

Вони додали: "Ніколь не груба. Взагалі. Іноді вона може бути незграбною, але вона не груба".

Сальма Хаєк та Ніколь Кідман

Кідман у великих чорних сонцезахисних окулярах, здається, вдарила Сальму по руці, коли та попросила її сфотографуватися, перш ніж піти.

"Не торкайся мене", — сказала Ніколь Сальмі.

Нагадаємо, донька Ніколь Кідман дебютувала на подіумі під час Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про трейлер нового фільму Ніколь Кідман та Антоніо Бандераса.