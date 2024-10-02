Вийшов трейлер фільму "Хороша погана дівчинка" з Ніколь Кідман та Антоніо Бандерасом (відео)

За роботу Кідман уже отримала нагороду Венеційського кінофестивалю. Її визнали найкращою акторкою.

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Вийшов трейлер нового фільму з Ніколь Кідман у головній ролі. Відео виклала Студія А24 на своєму YouTube-каналі.

В еротичному трилері "Хороша погана дівчинка" (Babygirl) головні ролі виконали Ніколь Кідман та Антоніо Бандерас. Ця робота принесла колишній дружині Тома Круза приз Венеційського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

У картині розкривається історія впливової бізнесвумен з Нью-Йорка, на ім’я Ромі, яка перебуває в нещасливому шлюбі з театральним режисером (Бандерас). В один момент вона закручує роман з молодим співробітником компанії, що може зруйнувати її карʼєру.

Трейлер фільму "Хороша погана дівчинка"

У фільмі також зʼявляться Гарріс Дікінсон і Софі Вайлд. Режисером і сценаристом стала нідерландська письменниця Галіна Рейн, відома за фільмами "Тіло, тіло, тіло" та "Чорна книга".

На широкі екрани фільм Галіни Рейн вийде 25 грудня 2024.

Нагадаємо, Ніколь Кідман уперше після смерті матері вийшла на публіку, відвідавши Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про дебют доньки Ніколь Кідман на Паризькому тижні моди.