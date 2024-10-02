16-річна донька Ніколь Кідман дебютувала на подіумі (відео)

Ніколь Кідман пишається дебютом Сандей Роуз і навіть розповіла про це в соцмережі.

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У полку зіркових моделей з-поміж непо-бейбі прибуло. 16-річна дочка оскароносної акторки Ніколь Кідман і співака Кіта Урбана, Сандей Роуз, відкрила показ мод Miu Miu весна/літо 2025 на Паризькому тижні моди, пише WWD.

Дівчина вийшла на подіум у білій сукні, яка була прикрашена ніжним мереживом з люверсами на проймах і подолі спідниці. Її талія призібрана спереду, відкриваючи невеликі вирізи, де верх прикріплений до спідниці. Виріз включав дві каскадні білі смуги, що нагадують шарф, одна з яких була накинута ззаду. Завершували образ темно-сині гетри і чорні туфлі-човники з відкритим носком і білим оздобленням.

Сандей Роуз Кідман-Урбан

Її ансамбль був частиною характерного "нагромадження різнорідних модних елементів" показу. Презентація Miu Miu цього сезону була сумішшю контрастних стилів, які "спотворювали інфантильність панталонами, нижніми спідницями, фартухами, футболками, дуже схожими на комбінезони, і прозорими маленькими білими сукнями" поряд з "плісированими спідницями учениць школи-інтернату, сукнями офіціанток у закусочних, штанами Maytag Repairman, яскравими двокольоровими вітровками та вільними пальтами з яскравими принтами шпалер 70-х".

Ніколь Кідман у сториз Instagram поділилася фото дочки з подіуму, додавши до нього кілька сердечок. До речі, акторка відвідала звану вечерю Miu Miu разом з Сандей Роуз.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

Сандей разом із матір'ю була присутня раніше на показі Balenciaga haute couture осінь-зима 2024, а потім їх бачили разом на заході Omega "Her Time" під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

На зірковому показі мод Miu Miu Весна/Літо 2025 подіумом також пройшлися Віллем Дефо, Гілларі Свонк, Кара Делевінь і Алекса Чанг.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман, яка нещодавно втратила матір, вперше після її смерті вийшла у світ.