"Моє серце розбите": у сім'ї Ніколь Кідман сталося горе (фото)

Кідман мала отримати на Венеційському кінофестивалі нагороду як найкраща акторка, але делегувала це режисерці фільму "Крихітка" Халіні Рейн.

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Австралійська акторка і голлівудська суперзірка Ніколь Кідман змушена була терміново покинути Венеційський кінофестиваль, не встигнувши прийняти нагороду в категорії "Найкраща акторка". Причина більш ніж поважна — 84-річна мати зірки, Джанель, померла, пише The Guardian.

"Я в шоці, тож мені потрібно їхати до своєї сім'ї. Але ця нагорода для неї. Вона сформувала мене, вона направляла мене, вона зробила мене. Зіткнення життя і мистецтва несамовито. І моє серце розбите", — сказала Кідман у заяві, зачитаній голландською режисеркою фільму "Крихітка" Халіною Рейн. Нагороду за найкращу жіночу роль від імені Кідман узяла Рейн.

Джанель Кідман на 10 років пережила свого чоловіка Ентоні, батька актриси, який помер 75-річним 2014-го.

Представник Кідман підтвердив цю новину програмі "Доброго ранку, Америка".

"Сім'я вбита горем і просить про конфіденційність у цей час", — сказав представник актриси.

Ніколь Кідман у Венеції

В інтерв'ю Sydney Morning Herald 2020 року зірка описала свою матір як "наставницю, провідницю і виховательку".

"Вона дала мені вогонь, щоб продовжити кар'єру, яку я маю, тому що я завжди хотіла радувати її. Але вона також проклала свій власний шлях і хотіла, щоб у її доньок була така ж можливість прокласти власний шлях. Мама не обов'язково отримала ту кар'єру, яку хотіла, але вона була сповнена рішучості, щоб у її дочок були рівні можливості. Це дало мені моє життя. І вона дала мені моє життя, вона і мій батько", — говорила вона.

Маленька Ніколь із мамою

Батько Ніколь помер 10 років тому

Акторка та її вже покійні батьки Джанель і Ентоні Кідман, грудень, 2003 року Фото: Getty

У 2022 році Ніколь розповіла в інтерв'ю для NPR "Fresh Air", що вона приїхала до Австралії, щоб піклуватися про свою матір.

"Ми тут насамперед для того, щоб піклуватися про мою матір і щоб її оточували онуки", — пояснила вона.

У День матері 2023 року Ніколь опублікувала в Instagram пост, у якому висловила свою любов до матері.

"Моя прекрасна матусю, щасливого #ДняМатері! Не можу любити тебе більше", — написала вона. Пост було опубліковано разом із фотографією Кідман, її сестри і матері.

В еротичному трилері "Крихітка ("Babygirl") Кідман грає роль Ромі, заміжньої і впливової жінки з Нью-Йорка, яка вступає в бурхливий садомазохістський роман із новим стажистом компанії. У картині також знялися Гарріс Дікінсон, Софі Вайлд і Антоніо Бандерас.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман зробила рідкісний коментар про Тома Круза.