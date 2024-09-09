"Мое сердце разбито": в семье Николь Кидман произошло горе (фото)

Кидман должна была получить на Венецианском кинофестивале награду как лучшая актриса, но делигировала это режиссеру фильма "Малышка" Халине Рейн.

Related video

Австралийская актриса и голливудская суперзвезда Николь Кидман вынуждена была в срочном порядке покинуть Венецианский кинофестиваль, не успев принять награду в категории "Лучшая актриса". Причина более чем уважительная – 84-летняя мать звезды, Джанель, умерла, пишет The Guardian.

"Я в шоке, и мне нужно ехать к своей семье. Но эта награда для нее. Она сформировала меня, она направляла меня, она сделала меня. Столкновение жизни и искусства душераздирающе. И мое сердце разбито", — сказала Кидман в заявлении, зачитанном голландским режиссером фильма "Малышка" Халиной Рейн. Награду за лучшую женскую роль от имени Кидман приняла Рейн.

Джанель Кидман на 10 лет пережила своего мужа Энтони, отца актрисы, который умер 75-летним в 2014-м.

Представитель Кидман подтвердил эту новость программе "Доброе утро, Америка".

"Семья убита горем и просит о конфиденциальности в это время", — сказал представитель актрисы.

Николь Кидман в Венеции

В интервью Sydney Morning Herald в 2020 году звезда описала свою мать как "наставницу, проводника и воспитательницу".

"Она дала мне огонь, чтобы продолжить карьеру, которая у меня есть, потому что я всегда хотела радовать ее. Но она также проложила свой собственный путь и хотела, чтобы у ее дочерей была такая же возможность проложить собственный путь. Мама не обязательно получила ту карьеру, которую хотела, но она была полна решимости, чтобы у ее дочерей были равные возможности. Это дало мне мою жизнь. И она дала мне мою жизнь, она и мой отец", — говорила она.

Маленькая Николь с мамой

Отец Николь скончался 10 лет назад

Актриса и ее уже покойные родители Джанель и Энтони Кидман, декабрь, 2003 года Фото: Getty

В 2022 году Николь рассказала в интервью для NPR "Fresh Air", что она приехала в Австралию, чтобы заботиться о своей матери.

"Мы здесь в первую очередь для того, чтобы заботиться о моей матери и чтобы ее окружали внуки", — объяснила она.

В День матери в 2023 году Николь опубликовала в Instagram пост, в котором выразила свою любовь к матери.

"Моя прекрасная мамочка, счастливого #ДняМатери! Не могу любить тебя больше", — написала она. Пост был опубликован вместе с фотографией Кидман, ее сестры и матери.

В эротическом триллере "Малышка ("Babygirl") Кидман играет роль Роми, замужней и влиятельной женщины из Нью-Йорка, которая вступает в бурный садомазохистский роман с новым стажером компании. В картине также снялись Харрис Дикинсон, Софи Уайлд и Антонио Бандерас.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман сделала редкий комментарий о Томе Крузе.