Чоловік Ніколь Кідман відреагував на модельний дебют їхньої доньки (фото)

Сандей Роуз представила нову колекцію бренду Miu Miu. Це сталося під час Паризького тижня моди.

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Чоловік Ніколь Кідман Кіт Урбан прокоментував нещодавній дебют їхньої дочки Сандей Роуз на подіумі. Про це пише E! News.

16-річна дівчина вийшла на подіум у рамках показу жіночого одягу Miu Miu Paris весна-літо 2025 для Тижня моди в Парижі на початку жовтня.

56-річний музикант був сповнений гордості за вихід своєї старшої дитини на подіум, описавши його як "дуже хороший".

Чоловік Ніколь Кідман додав, що сподівається, що його донька заробить на своїй кар’єрі моделі, яка розвивається, "сплативши свої внески" важкою працею.

"Зрештою, будь-що, чим хтось із нас вирішує займатися, вимагає величезної роботи", — вважає Урбан.

Сандей Роуз Фото: miumiu

Сандей Роуз взяла участь у показі разом з такими акторами як Віллем Дефо та Гілларі Свонк.

Донька Ніколь Кідман та Кіта Урбана також приєднадася до Еліот Самнер, доньки британського співака Стінга та його дружини Труді Стайлер, яка також дебютувала на подіумі.

Вона виглядала діловою, зі стоїчним виразом обличчя, впевнено крокуючи подіумом.

Еліот Самнер

Нагадаємо, Сандей Роуз Кідман-Урбан дебютувала на подіумі під час Тижня моди.

Також Фокус писав про появу Ніколь Кідман та її доньки на вечірці в Парижі.