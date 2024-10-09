Муж Николь Кидман отреагировал на модельный дебют их дочери (фото)

Сандей Роуз представила новую коллекцию бренда Miu Miu. Это произошло во время Парижской недели моды.

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Муж Николь Кидман Кит Урбан прокомментировал недавний дебют их дочери Сандей Роуз на подиуме. Об этом пишет E! News.

16-летняя девушка вышла на подиум в рамках показа женской одежды Miu Miu Paris весна-лето 2025 для Недели моды в Париже в начале октября.

56-летний музыкант был полон гордости за выход своего старшего ребенка на подиум, описав его как "очень хороший".

Муж Николь Кидман добавил, что надеется, что его дочь заработает на своей развивающейся карьере модели, "оплатив свои взносы" тяжелым трудом.

"В конце концов, любое, чем кто-то из нас решает заниматься, требует огромной работы", — считает Урбан.

Сандей Роуз Фото: miumiu

Сандей Роуз приняла участие в показе вместе с такими актерами как Уиллем Дефо и Хиллари Суонк.

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана также присоединилась к Элиот Самнер, дочери британского певца Стинга и его жены Труди Стайлер, которая также дебютировала на подиуме.

Она выглядела деловой, со стоическим выражением лица, уверенно шагая по подиуму.

Элиот Самнер

Напомним, Сандей Роуз Кидман-Урбан дебютировала на подиуме во время Недели моды.

Также Фокус писал о появлении Николь Кидман и ее дочери на вечеринке в Париже.