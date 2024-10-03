Николь Кидман с дочерью Сандей посетили вечеринку в Париже (фото)

Сандей Роуз накануне дебютировала как модель. Она стала участницей Парижской недели моды.

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57-летняя австралийская актриса Николь Кидман вышла в свет с 16-летней дочерью Сандей Роуз. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана держалась за руки со своей наследницей Сандей Роуз после ее дебюта на подиуме во время Парижской недели моды.

16-летняя дочь австралийской актрисы и музыканта Кита Урбана продемонстрировала наряды новой коллекции Miu Miu 2025 года, чтобы начать карьеру модели.

После воскресного дебюта на подиуме дуэт матери и дочери продемонстрировал похожее чувство стиля, когда они пришли на званый ужин бренда.

Звезда фильма "Аквамен" продемонстрировала свой стиль в простой белой рубашке с воротничком, которую она надела под простой черный джемпер. Николь соединила его с изысканной черно-белой юбкой длиной до колена и вышитыми цветочными деталями.

Кидман завершила свой осенний ансамбль парой блестящих черных кожаных туфель.

Николь Кидман с дочерью Фото: Getty Images

Тем временем Сандей появилась на мероприятии в темно-синей рубашке-поло. Она сочетала ее с простой черной мини-юбкой.

Дочь Николь Кидман также надела пару массивных черных сапог с парой длинных серых носков. Она носила свои вещи в миниатюрной черной сумочке.

Напомним, вышел трейлер нового фильма с Николь Кидман "Хорошая плохая девочка".

Также Фокус писал о дебюте Сандей Роуз на Парижской неделе моды.