Ніколь Кідман з донькою Сандей відвідали вечірку в Парижі (фото)

Сандей Роуз напередодні дебютувала як модель. Вона стала учасницею Паризького тижня моди.

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57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман вийшла у світ з 16-річною донькою Сандей Роуз. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану трималася за руки зі своєю спадкоємицею Сандей Роуз після її дебюту на подіумі під час Паризького тижня моди.

16-річна донька австралійської акторки та музиканта Кіта Урбана продемонструвала вбрання нової колекції Miu Miu 2025 року, щоб розпочати кар’єру моделі.

Після недільного дебюту на подіумі дует матері та доньки продемонстрував схоже почуття стилю, коли вони прийшли на звану вечерю бренду.

Зірка фільму "Аквамен" продемонструвала свій стиль у простій білій сорочці з комірцем, яку вона одягла під простий чорний джемпер. Ніколь поєднала його з вишуканою чорно-білою спідницею завдовжки до коліна та вишитими квітковими деталями.

Кідман завершила свій осінній ансамбль парою блискучих чорних шкіряних туфель.

Ніколь Кідман з донькою Фото: Getty Images

Тим часом Сандей з’явилася на заході в темно-синій сорочці-поло. Вона поєднала її з простою чорною мініспідницею.

Донька Ніколь Кідман також одягла пару масивних чорних чобіт із парою довгих сірих шкарпеток. Вона носила свої речі в мініатюрній чорній сумочці.

Нагадаємо, вийшов трейлер нового фільму з Ніколь Кідман "Хороша погана дівчинка".

Також Фокус писав про дебют Сандей Роуз на Паризькому тижні моди.