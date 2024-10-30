Сальма Хайек продемонстрировала дружбу с бывшей возлюбленной своего мужа (фото)
Линда Евангелиста и Франсуа-Анри Пино встречались в начале 2000-х. От их союза подрастает сын Огюстен.
58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек вышла в свет в эффектном красном платье. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана посетила церемонию награждения Innovators Awards WSJ 2024 в Музее современного искусства, где отметили новаторов моды, искусства, литературы и развлечений.
Сальма привлекла внимание в эффектном красном платье с глубоким декольте и изящным силуэтом без рукавов. Она распустила свои темные волосы и сделала вечерний макияж.
К Хайек на публике присоединилась испанская актриса Пенелопа Крус, с которой они хорошо дружат со времен съемок фильма "Бандитки" (2006). Крус появилась в серебристом платье с глубоким декольте и разрезом на ноге. К вечернему образу жена Хавьера Бардема добавила лаконичный клатч и распустила свои длинные волосы.
Сальма часто называла Пенелопу своей "сестрой души", и они поддерживали друг друга как на экране, так и вне его. Крус даже рассказывала, что когда-то она жила с Сальмой, когда впервые приехала в США.
Кроме Пенелопы, Сальма Хайек позировала на красной дорожке с канадской супермоделью Линдой Евангелистой и ее сыном Огюстеном. Линда — бывшая девушка мужа Сальмы, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. А Огюстен — его сын. Женщины поддерживают хорошие отношения и дружат семьями.
Евангелиста появилась на публике в белоснежном брючном костюме, под которым была черная блузка. Тем временем сын Франсуа-Анри Пино предстал в полностью черном наряде, обнимая маму и жену отца.
Напомним, Сальма Хайек и Николь Кидман спровоцировали слухи о ссоре.
Также Фокус писал о появлении Сальмы Хайек и ее мужа на Парижской неделе моды.