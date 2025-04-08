Студенты превратили затопленную комнату в "вечеринку у бассейна" (видео)

Группа студентов из Лидса (Великобритания) нашла необычный способ справиться с затоплением комнаты в подвале. Они превратили ее в место для импровизированной вечеринки у бассейна

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Видеоролик с веселым подходом к бытовой проблеме быстро стал вирусным в TikTok.

Инцидент произошел в студенческом доме. По словам жильцов, насос начал закачивать воду прямо в подвал, и за ночь уровень воды поднялся примерно на два дюйма (5 см). Однако вместо паники студенты решили посмотреть на ситуацию с юмором — достали надувной матрас и даже принесли доску для серфинга.

На кадрах видно, как один студент пытается удержаться на плаву, балансируя на доске, в то время как другой танцует на стуле под хит Бейонсе Drunk in Love. Автор видео, студентка по имени Изобель, рассказала изданию The Leeds Tab, что это уже второе затопление их подвала. По ее словам, арендодатель ранее заверил, что проблема решена — увы, временно.

Изобель пыталась устоять на надувной доске Фото: TikTok

К счастью, студент, ранее проживавший в пострадавшей комнате, съехал до начала происшествия. Сейчас помещение признано совершенно непригодным для жизни.

"Это классическая ситуация для студенческого общежития, но мы можем посмеяться, потому что никто из нас там больше не живет", — отметила Изобель.

Хотя проблему якобы уже устранили, один из студентов заявил, что потерял телевизор из-за затопления. Арендодатель предложил компенсацию, однако жильцы все еще ждут официальных разъяснений по поводу долгосрочных мер.

Изобель добавила, что идея снять TikTok родилась спонтанно, когда она увидела свою доску для серфинга, использовавшуюся ранее в забеге в Отли, плавающей посреди комнаты.

"Мой сосед прыгнул на нее в шутку, и я просто почувствовала, что обязана снять это", — рассказала она.

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