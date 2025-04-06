Женщина подружилась с одиноким соседом, а он тайно снимал ее семью на камеру (фото)

Жительница Великобритании была шокирована, узнав, что сосед, с которым она дружила 15 лет, установил скрытые камеры и следил за ее семьей. Пит Томлинсон пользовался доверием не только ее семьи, но и всего округа.

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Об этом пишет NottsLive.

Женщина, которая не захотела называть свое имя, испытала шок, когда узнала, что ее сосед, с которым она тесно общалась более 15 лет, установил скрытые камеры, чтобы следить за ней и ее детьми. Мужчина по имени Пит Томлинсон был частью ее повседневной жизни и пользовался доверием не только семьи, но и всего местного сообщества.

Соседи сочувствовали Питу после его рассказа о том, что он якобы попал в тюрьму по ошибке. Он представился жертвой недоразумения, рассказав своим соседям, что был пойман с несовершеннолетней девушкой, которую он считал совершеннолетней. Многие поверили ему. Женщина, воспитывающая двоих сыновей, часто оставляла его в своем доме, и их дети вместе проводили время.

У мужчины было серьезное криминальное прошлое Фото: Nottinghamshire Live

Но все изменилось, когда она заметила пропажу денег и попросила соседа помочь с установкой камер видеонаблюдения. Спустя время система дала сбой, и женщина решила лично просмотреть записи. К своему ужасу, она поняла, что Пит не просто поставил камеры, а использовал их, чтобы следить за ее личной жизнью.

"Я прошептала своим детям: не ходите по дому без одежды, закройте двери — Пит следит за нами", — вспоминает она.

Чтобы подтвердить свои подозрения, она установила дополнительные скрытые камеры и сделала вид, что уходит из дома. На самом деле она наблюдала за происходящим в режиме реального времени из отеля. Женщина увидела, как Томлинсон отключает камеры и забирает карты памяти.

Полиция обнаружила более двух тысяч медиа файлов, записанных за 8 месяцев. На кадрах женщина была запечатлена в частных бытовых ситуациях — в том числе без одежды или во время посещения ванной комнаты.

Позже выяснилось, что у Томлинсона было серьезное криминальное прошлое, которое он тщательно скрывал от окружающих. Он уже имел судимость и находился под ограничением, запрещающим ему приближаться к одной из бывших жертв. Несмотря на это, он жил неподалеку от нее. На суде мужчина признал вину в неправомерном доступе к данным. В результате он получил 16 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина проучил соседа, выбрасывавшего мусор у его дома. Он постоянно находил на своем участке упаковки от фастфуда, бумажные пакеты и стаканчики. Пострадавший думал, что мусор выбрасывают проезжающие мимо водители, но однажды узнал, кто на самом деле был виновником.

Также стало известно, что мужчина намеренно взорвал свой дом. В день происшествия Эндрю МакКубин сообщил соседям, что чувствует запах газа, и даже пошутил, что они все взлетят на воздух. Коммунальные службы о проблеме он не предупредил.