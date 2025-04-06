Жінка потоваришувала із самотнім сусідом, а він таємно знімав її сім'ю на камеру (фото)

Мешканка Великої Британії була шокована, дізнавшись, що сусід, з яким вона товаришувала 15 років, встановив приховані камери і стежив за її сім'єю. Піт Томлінсон користувався довірою не тільки її сім'ї, а й усього округу.

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Про це пише NottsLive.

Жінка, яка не захотіла називати своє ім'я, зазнала шоку, коли дізналася, що її сусід, з яким вона тісно спілкувалася понад 15 років, встановив приховані камери, щоб стежити за нею та її дітьми. Чоловік на ім'я Піт Томлінсон був частиною її повсякденного життя і користувався довірою не тільки сім'ї, а й усієї місцевої громади.

Сусіди співчували Піту після його розповіді про те, що він нібито потрапив до в'язниці помилково. Він представився жертвою непорозуміння, розповівши своїм сусідам, що був спійманий з неповнолітньою дівчиною, яку він вважав повнолітньою. Багато хто повірив йому. Жінка, яка виховує двох синів, часто залишала його у своєму будинку, і їхні діти разом проводили час.

У чоловіка було серйозне кримінальне минуле Фото: Nottinghamshire Live

Але все змінилося, коли вона помітила зникнення грошей і попросила сусіда допомогти зі встановленням камер відеоспостереження. Через деякий час система дала збій, і жінка вирішила особисто переглянути записи. На свій жах, вона зрозуміла, що Піт не просто поставив камери, а використовував їх, щоб стежити за її особистим життям.

"Я прошепотіла своїм дітям: не ходіть будинком без одягу, закрийте двері — Піт стежить за нами", — згадує вона.

Щоб підтвердити свої підозри, вона встановила додаткові приховані камери й зробила вигляд, що йде з дому. Насправді вона спостерігала за тим, що відбувається в режимі реального часу з готелю. Жінка побачила, як Томлінсон відключає камери і забирає карти пам'яті.

Поліція виявила понад дві тисячі медіафайлів, записаних за 8 місяців. На кадрах жінка була зображена в приватних побутових ситуаціях — зокрема без одягу або під час відвідування ванної кімнати.

Пізніше з'ясувалося, що в Томлінсона було серйозне кримінальне минуле, яке він ретельно приховував від оточуючих. Він уже мав судимість і перебував під обмеженням, що забороняло йому наближатися до однієї з колишніх жертв. Попри це, він жив неподалік від неї. На суді чоловік визнав провину в неправомірному доступі до даних. У результаті він отримав 16 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на два роки.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік провчив сусіда, який викидав сміття біля його будинку. Він постійно знаходив на своїй ділянці упаковки від фастфуду, паперові пакети й стаканчики. Потерпілий думав, що сміття викидають водії, які проїжджають повз, але одного разу дізнався, хто насправді був винуватцем.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.