Студенти перетворили затоплену кімнату на "вечірку біля басейну" (відео)

Група студентів з Лідса (Велика Британія) знайшла незвичайний спосіб впоратися із затопленням кімнати в підвалі. Вони перетворили її на місце для імпровізованої вечірки біля басейну

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Інцидент стався в студентському будинку. За словами мешканців, насос почав закачувати воду просто в підвал, і за ніч рівень води піднявся приблизно на два дюйми (5 см). Однак замість паніки студенти вирішили подивитися на ситуацію з гумором — дістали надувний матрац і навіть принесли дошку для серфінгу.

На кадрах видно, як один студент намагається втриматися на плаву, балансуючи на дошці, тоді як інший танцює на стільці під хіт Бейонсе Drunk in Love. Авторка відео, студентка на ім'я Ізобель, розповіла виданню The Leeds Tab, що це вже друге затоплення їхнього підвалу. За її словами, орендодавець раніше запевнив, що проблему вирішено — на жаль, тимчасово.

Ізобель намагалася встояти на надувній дошці Фото: TikTok

На щастя, студент, який раніше проживав у постраждалій кімнаті, з'їхав до початку події. Наразі приміщення визнано абсолютно непридатним для життя.

"Це класична ситуація для студентського гуртожитку, але ми можемо посміятися, тому що ніхто з нас там більше не живе", — зазначила Ізобель.

Хоча проблему нібито вже усунули, один зі студентів заявив, що втратив телевізор через затоплення. Орендодавець запропонував компенсацію, проте мешканці все ще чекають на офіційні роз'яснення щодо довгострокових заходів.

Ізобель додала, що ідея зняти TikTok народилася спонтанно, коли вона побачила свою дошку для серфінгу, яку використовувала раніше в забігу в Отлі, що плавала посеред кімнати.

"Мій сусід стрибнув на неї жартома, і я просто відчула, що зобов'язана зняти це", — розповіла вона.

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