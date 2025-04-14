Полет был праздником: как выглядели "небесные вечеринки" 1970-х (видео)
В 1970-х годах авиакомпании старались привлечь пассажиров не только низкими ценами. В полете предлагались различные развлечения. Танцполы, бары и пианино размещались прямо в салоне самолета.
Об этом сообщает blogTO.
В 1970-х годах полеты на дальние расстояния были не просто способом добраться из точки А в точку Б, а были настоящими вечеринками в небе. Авиакомпании соревновались за внимание пассажиров, предлагая им невиданную роскошь. В те времена полет мог напоминать круизный лайнер, только среди облаков.
Первопроходцем стала Air Canada, установившая танцплощадку в салоне Boeing 747, выполнявшего рейсы между Канадой и Европой. Интерьер был оформлен в духе лучших ночных клубов: мягкие кресла, приглушенное освещение и зеркальные панели, визуально расширяющие пространство.
"У нас была зеркальная стена и танцпол. Иногда даже стюардессы танцевали с пассажирами", — вспоминала бортпроводница Хизер Трегаскес.
По ее словам, танцы в небе были не просто развлечением, ведь они создавали атмосферу праздника и непринужденности, которая сегодня кажется невозможной.
American Airlines подхватила инициативу и пошла еще дальше: в салонах их самолетов появились бары с пианино. В рекламных роликах тех лет можно увидеть, как пассажир, сидя за роялем, привлекает к себе внимание всей аудитории. Их слоган тогда звучал дерзко: "Это может случиться только на борту American… потому что ни у одной другой авиакомпании нет пиано-бара".
Вскоре аналогичные зоны отдыха и клубы появились у Continental Airlines и Qantas. Австралийская авиакомпания, например, создала на верхней палубе своих первых Boeing 747 лаунж-зону "Капитан Кук", где размещались бар и 15 кресел — все это прямо за кабиной пилотов.
Но уже в 1980-х наступил закат этой воздушной роскоши. Повышенный спрос на авиаперелеты, растущие расходы и оптимизация пространства привели к отказу от "вечеринок на борту" в пользу увеличения количества сидячих мест. Функциональность победила атмосферу.
Тем не менее, идея о небе как о месте для роскоши не умерла. В 2021 году немецкая дизайн-студия Lufthansa Technik представила футуристический проект самолета Explorer. Его называют "летающим отелем". Он сочетает в себе пятизвездочный комфорт и технические инновации: стеклянный пол, балкон с видом на облака, личные спальни, ванные комнаты, офисы и даже трансформируемое пространство, которое можно превратить в столовую или снова в танцпол.
Стоимость такого небесного чуда оценивается в 325 миллионов фунтов стерлингов, но он воплощает старую мечту заново.
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