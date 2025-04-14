Політ був святом: який вигляд мали "небесні вечірки" 1970-х (відео)

У 1970-х роках авіакомпанії намагалися привабити пасажирів не тільки низькими цінами. У польоті пропонували різні розваги. Танцполи, бари і піаніно розміщувалися прямо в салоні літака.

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Про це повідомляє blogTO.

У 1970-х роках польоти на далекі відстані були не просто способом дістатися з точки А в точку Б, а були справжніми вечірками в небі. Авіакомпанії змагалися за увагу пасажирів, пропонуючи їм небачену розкіш. У ті часи політ міг нагадувати круїзний лайнер, тільки серед хмар.

Першопрохідцем стала Air Canada, яка встановила танцмайданчик у салоні Boeing 747, що виконував рейси між Канадою та Європою. Інтер'єр було оформлено в дусі найкращих нічних клубів: м'які крісла, приглушене освітлення і дзеркальні панелі, що візуально розширюють простір.

"У нас була дзеркальна стіна і танцпол. Іноді навіть стюардеси танцювали з пасажирами", — згадувала бортпровідниця Гізер Трегаскес.

За її словами, танці в небі були не просто розвагою, адже вони створювали атмосферу свята і невимушеності, яка сьогодні здається неможливою.

Танцполи, бари та піаніно розміщувалися просто в салоні літака Фото: Facebook

American Airlines підхопила ініціативу і пішла ще далі: у салонах їхніх літаків з'явилися бари з піаніно. У рекламних роликах тих років можна побачити, як пасажир, сидячи за роялем, привертає до себе увагу всієї аудиторії. Їхній слоган тоді звучав зухвало: "Це може трапитися тільки на борту American... тому що в жодної іншої авіакомпанії немає піано-бару".

Незабаром аналогічні зони відпочинку і клуби з'явилися у Continental Airlines і Qantas. Австралійська авіакомпанія, наприклад, створила на верхній палубі своїх перших Boeing 747 лаунж-зону "Капітан Кук", де розміщувалися бар і 15 крісел — усе це прямо за кабіною пілотів.

Але вже в 1980-х настав захід цієї повітряної розкоші. Підвищений попит на авіаперельоти, витрати й оптимізація простору призвели до відмови від "вечірок на борту" на користь збільшення кількості сидячих місць. Функціональність перемогла атмосферу.

Проте ідея про небо як про місце для розкоші не померла. У 2021 році німецька дизайн-студія Lufthansa Technik представила футуристичний проєкт літака Explorer. Його називають "летючим готелем". Він поєднує в собі п'ятизірковий комфорт і технічні інновації: скляну підлогу, балкон із видом на хмари, особисті спальні, ванні кімнати, офіси та навіть трансформований простір, який можна перетворити на їдальню або знову на танцмайданчик.

Вартість такого небесного дива оцінюють у 325 мільйонів фунтів стерлінгів, але він втілює стару мрію заново.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.