Без порушення закону: 5 локацій у Києві, де можна зустріти Новий рік із діджеями й артистами

Провести 2024 рік у столиці можна буде у клубах, де заплановані новорічні вечірки. Також заходи будуть у перші дні січня, а найвідданішим фанатам музики пропонується придбати квитки одразу на кілька днів.

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У столичних клубах зустрічатимуть 2025 рік у клубах, вартість квитків — від добровільного донату до 900 гривень. Важливо, що відвідування цих вечірок не передбачає порушення комендантської години.

Collider

У клубі Collider новорічна вечірка розпочнеться о 15:00 31 грудня. Його адреса — вулиця Кирилівська, 60. На заході свої діджей-сети зіграють Lucid K, Relyve 2b2 Eteilla, Polka Symonenko, Ponomar, Anka та Illusion.

Фіксованої вартості квитків немає. Вхід буде доступний за довільний донат.

KURENI

У клубі KURENI можна буде провести 2024 рік на "препаті", яка розпочнеться о 18:00 31 грудня і триватиме до 23:00. На заході виступлять Shteisel, Afrodisiak та Asika. 1 січня також відбудеться вечірка з 18:00 до 23:00. У перший день 2025 року гратимуть Aidentique, Off Night, Dmit Kitz і Kroft.

Вартість входу така:

лише 31-го — 500 гривень;

31 грудня й 1 січня — 700 гривень;

тільки 1-го — 500 гривень.

Адреса клубу — Паркова дорога, 4.

Otel’

Святкування у клубі Otel’ за адресою вулиця Нижньоюрківська, 31 відбудеться вже 1 січня. Виступатимуть Brainhack Musicbox, Angelic Conversation і Difference Machine. Захід почнеться о 19:00.

Квитки купувати не потрібно, для входу потрібен буде лиш донат на будь-яку суму. Частину прибутків обіцяють скерувати на веганські пайки для ЗСУ.

Closer

У клубі Closer пропонують святкувати Новий рік три дні з українськими діджеями та гостями з-за кордону. Вечірка стартуватиме о 06:00 1 січня, гратимуть британець Thom і бельгієць Walrus, а також українці Bogdan Zaiets, Borys та Igor Glushko.

2 січня киянам "відкриватимуть гостріші грані" Alex Savage, Human Margareeta, Radiant Futur і Mortal Person. Початок — о 14:00.

4 січня відбудеться "афтепаті" з приводу Дня народження одного з резидентів Closer Саші Шульца. Виступатимуть він сам, Alex Savage, Underdog і Kirill Nilsson. Веселощі розпочнуться о 16:00.

Ціна квитка на усі три дні — 900 гривень. Одноденні квитки можна буде купити за готівку на вході, і залежно від години входу вона змінюватиметься — у пізніші години дорожче. Загалом вартість 1 січня становитиме від 600 до 900 гривень. 2 та 4 січня квитки будуть дешевшими — від 350 до 500 гривень.

Адреса закладу — вулиця Нижньоюрківська, 31. Вікове обмеження — 21+.

"Клуб на Кирилівській"

У "Клубі на Кирилівській" новорічні вечірки відбуватимуться 1 та 2 січня. На заходах наживо зіграють Brooht та KBT, також лунатимуть сети Christoph Faust, Recid, DJ 69, Katia Curie, Rustam, Ecce Lizard, Hanna і Serge Jazzmate.

Адреса клубу — вулиця Кирилівська, 41.

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