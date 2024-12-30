Без нарушения закона: 5 локаций в Киеве, где можно встретить Новый год с диджеями и артистами

Провести 2024 год в столице можно будет в клубах, где запланированы новогодние вечеринки. Также мероприятия будут в первые дни января, а самым преданным фанатам музыки предлагается приобрести билеты сразу на несколько дней.

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В столичных клубах будут встречать 2025 год в клубах, стоимость билетов — от добровольного доната до 900 гривен. Важно, что посещение этих вечеринок не предусматривает нарушение комендантского часа.

Collider

В клубе Collider новогодняя вечеринка начнется в 15:00 31 декабря. Его адрес — улица Кирилловская, 60. На мероприятии свои диджей-сеты сыграют Lucid K, Relyve 2b2 Eteilla, Polka Symonenko, Ponomar, Anka и Illusion.

Фиксированной стоимости билетов нет. Вход будет доступен за произвольный донат.

KURENI

В клубе KURENI можно будет провести 2024 год на "препати", которая начнется в 18:00 31 декабря и продлится до 23:00. На мероприятии выступят Shteisel, Afrodisiak и Asika. 1 января также состоится вечеринка с 18:00 до 23:00. В первый день 2025 года будут играть Aidentique, Off Night, Dmit Kitz и Kroft.

Стоимость входа такова:

только 31-го — 500 гривен;

31 декабря и 1 января — 700 гривен;

только 1-го — 500 гривен.

Адрес клуба — Парковая дорога, 4.

Otel’

Празднование в клубе Otel' по адресу улица Нижнеюрковская, 31 состоится уже 1 января. Выступать будут Brainhack Musicbox, Angelic Conversation и Difference Machine. Мероприятие начнется в 19:00.

Билеты покупать не нужно, для входа нужен будет лишь донат на любую сумму. Часть доходов обещают направить на веганские пайки для ВСУ.

Closer

В клубе Closer предлагают праздновать Новый год три дня с украинскими диджеями и гостями из-за рубежа. Вечеринка стартует в 06:00 1 января, будут играть британец Thom и бельгиец Walrus, а также украинцы Bogdan Zaiets, Borys и Igor Glushko.

2 января киевлянам "откроют более острые грани" Alex Savage, Human Margareeta, Radiant Futur и Mortal Person. Начало — в 14:00.

4 января состоится "афтепати" по поводу Дня рождения одного из резидентов Closer Саши Шульца. Выступать будут он сам, Alex Savage, Underdog и Kirill Nilsson. Веселье начнется в 16:00.

Цена билета на все три дня — 900 гривен. Однодневные билеты можно будет купить за наличные на входе, и в зависимости от часа входа она будет меняться — в более поздние часы дороже. В целом стоимость 1 января составит от 600 до 900 гривен. 2 и 4 января билеты будут дешевле — от 350 до 500 гривен.

Адрес заведения — улица Нижнеюрковская, 31. Возрастное ограничение — 21+.

"Клуб на Кирилловской"

В "Клубе на Кирилловской" новогодние вечеринки будут проходить 1 и 2 января. На мероприятиях вживую сыграют Brooht и KBT, также будут звучать сеты Christoph Faust, Recid, DJ 69, Katia Curie, Rustam, Ecce Lizard, Hanna и Serge Jazzmate.

Адрес клуба — улица Кирилловская, 41.

Напомним, украинцы запустили флешмоб, в рамках которого поздравляют жителей временно оккупированных территорий с наступающим Новым годом. Участники создают открытки со словами поддержки и делают фото в городах, где живут.

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