Погода на завтра: Диденко рассказала, будет ли снег и мороз на Новый год (карта)

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала похолодание в Украине. Она предупредила, в каких регионах в первый день 2025 года будет до +11 градусов.

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Прогноз погоды в Украине пока не радует снегом и морозом, которые привыкли ассоциировать с Новым годом. Однако природа все же приготовила некоторые сюрпризы под елки украинцам. Об этом 30 декабря сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра

31-го декабря в Украине будет удивительно тепло. Снега и морозов ожидать не стоит. В течение дня столбики термометров будут фиксировать от +2 до +5 градусов, а в южных регионах — от +5 до +10.

Осадков не прогнозируют, ведь практически вся континентальная Европа (в том числе Украина) будет находиться под влиянием антициклонической области.

Фото: Telegram/Наталка Діденко

Столица исключением не станет. В Киеве во вторник не заснежит, а максимальная температура составляет +3 градуса.

"Характерной особенностью 31-го декабря и новогодних первых дней будет сильный ветер западных направлений! Осторожно", — подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды на 2025 год

Ночью на первое января температура несколько опустится, ожидается около нуля. Однако первый день 2025 года будет теплым — от +4 до +9 градусов, а на юге — от +6 до +11.

"Осадков не предвидится и даже Новый год начнем с солнышком", — отметила синоптик.

2 января будет еще теплее. Однако с 3-4 января в Украине прогнозируют похолодание.

Напомним, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды на январь 2025 года. По ее словам, со 2 января будет ослабевать антициклон и начнут поступать атмосферные фронты, которые несут осадки.

В Yasno сообщили, что 30 декабря в некоторых регионах отменили отключения света. Фокус собрал информацию об актуальном состоянии энергосистемы и часах применения графиков.