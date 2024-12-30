Погода на завтра: Діденко розповіла, чи буде сніг і мороз на Новий рік (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала похолодання в Україні. Вона попередила, в яких регіонах у перший день 2025 року буде до +11 градусів.

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Прогноз погоди в Україні поки що не радує снігом і морозом, які звикли асоціювати з Новим роком. Однак природа все ж приготувала деякі сюрпризи під ялинки українцям. Про це 30 грудня повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра

31-го грудня в Україні буде на диво тепло. Снігу й морозів очікувати не варто. Протягом дня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +2 до +5 градусів, а у південних регіонах — від +5 до +10.

Опадів не прогнозують, адже практично вся континентальна Європа (в тому числі Україна) перебуватиме під впливом антициклонічної області.

Фото: Telegram/Наталка Діденко

Столиця винятком не стане. У Києві у вівторок не засніжить, а максимальна температура становитиме +3 градуси.

"Характерною особливістю 31-го грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків! Обережно", — зауважила Діденко.

Прогноз погоди на 2025 рік

Вночі на перше січня температура дещо опуститься, очікується близько нуля. Однак перший день 2025 року буде теплим — від +4 до +9 градусів, а на півдні — від +6 до +11.

"Опадів не передбачається і навіть Новий рік розпочнемо із сонечком", — зазначила синоптикиня.

2 січня буде ще тепліше. Однак з 3-4 січня в Україні прогнозують похолодання.

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха поділилась прогнозом погоди на січень 2025 року. З її слів, з 2 січня слабшатиме антициклон і почнуть надходити атмосферні фронти, які несуть опади.

В Yasno повідомили, що 30 грудня в деяких регіонах скасували відключення світла. Фокус зібрав інформацію про актуальний стан енергосистеми та години застосування графіків.