Деякі області в Україні накриє туман: прогноз погоди на 30 грудня

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 30 грудня, в Україні збережеться суха погода. На заході країни — туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

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Погода сьогодні в Україні залишатиметься сухою, в деяких регіонах очікується туман. У більшості областей буде хмарно, але без суттєвих опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах та Вінницькій області погода сьогодні супроводжуватиметься туманом уночі та вранці. Видимість — 200-500 м. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У західних та Вінницькій областях туман Фото: Укргідрометцентр

Температурні показники вночі коливатимуться від 2° тепла до 3° морозу, вдень — від 0° до 5° тепла. У Карпатах очікуються холодніші умови: вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Вітер переважатиме південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 30 грудня Фото: Укргідрометцентр

У Києві погода сьогодні буде хмарною, без істотних опадів. Швидкість вітру у Києві сягатиме 7-12 м/с, а температура становитиме 0-2° тепла вночі та 2-4° тепла вдень.

Нагадаємо, 26 грудня синоптикиня Наталя Птуха заявила, що протягом січня 2025 року в Україні буде тепла погода. За її словами, протягом всього зимового періоду слід очікувати незначні коливання температури "від невеликих мінусів до плюсів".

Раніше повідомлялося, що найхолоднішим місяцем зими в Україні стане січень. Середня температура буде на рівні -5°C.