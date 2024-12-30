Некоторые области в Украине накроет туман: прогноз погоды на 30 декабря

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 30 декабря, в Украине сохранится сухая погода. На западе страны — туман. Видимость на дорогах составит 200-500 метров.

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Погода сегодня в Украине будет оставаться сухой, в некоторых регионах ожидается туман. В большинстве областей будет облачно, но без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах и Винницкой области погода сегодня будет сопровождаться туманом ночью и утром. Видимость — 200-500 м. Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

В западных и Винницкой областях туман Фото: Укргидрометцентр

Температурные показатели ночью будут колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем — от 0° до 5° тепла. В Карпатах ожидаются более холодные условия: ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Ветер будет преобладать юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 30 декабря Фото: Укргидрометцентр

В Киеве погода сегодня будет облачной, без существенных осадков. Скорость ветра в Киеве будет достигать 7-12 м/с, а температура составит 0-2° тепла ночью и 2-4° тепла днем.

Напомним, 26 декабря синоптик Наталья Птуха заявила, что в течение января 2025 года в Украине будет теплая погода. По ее словам, в течение всего зимнего периода следует ожидать незначительные колебания температуры "от небольших минусов до плюсов".

Ранее сообщалось, что самым холодным месяцем зимы в Украине станет январь. Средняя температура будет на уровне -5°C.