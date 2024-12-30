В Україні скасували графіки відключень світла на сьогодні: в яких областях

Компанія "Укренерго" скасувала відключення для побуточих споживачів, проте до графіків можуть повернутися в години пікових навантажень.

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Сьогодні, 30 грудня, в деяких областях і столиці України скасували дію графіків відключень світла. Про відсутність обмежень для Києва повідомляють на порталі Yasno.

"Обмежень від НЕК "Укренерго" немає, тому графіки відключень не застосовуються", — йдеться в повідомленні на порталі.

Також скасовано графіки відключень у Львівській області — актуальний графік можна дізнатися на сайті "Львівобленерго".

У Львівський області 30 грудня зі світлом будуть усі черги Фото: Скриншот

Скасовано графіки відключень на 30 грудня також у Волинській, Полтавській, Івано-Франківській і Вінницькій областях.

В обленерго зазначають, що погодинні відключення не діятимуть до окремої вказівки від НЕК "Укренерго".

Своєю чергою в "Укренерго" вранці 30 грудня повідомили, що через негоду було знеструмлено 39 населених пунктів на Хмельниччині й енергетики ведуть відновлювальні роботи. У повідомленні зазначається, що сьогодні графіки обмеження потужності з 8:00 до 19:00 застосовуватимуться для промисловості, а в години пікового споживання за необхідності можуть відключати за графіками й побутових споживачів.

Укренерго повідомляє про знеструмлення 39 населених пунктів у Хмельницькій області Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 грудня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, що після ударів РФ по українських енергооб'єктах відключення світла в Україні триватимуть 5-7 днів залежно від погодних умов.

Також він розповів, як довго в Україні вимикатимуть світло. За словами Олександра Харченка, українці житимуть з графіками відключень іще щонайменше 2-3 роки.